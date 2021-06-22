В Египте обнаружена 2600-летняя стела с текстом о библейской войне

В Египте фермер при проведении земляных работ случайно обнаружил 2600-летнюю каменную стелу с иероглифическим текстом, рассказывающем о войне фараона Априя библейских времен.

Об открытии со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта сообщает Live Science. Стелу обнаружил фермер, проживающий неподалеку от города Исмаилии в Египте. Находку он совершил во время полевых работ.

Древняя плита из песчаника была найдена примерно в 100 км к северо-востоку от Каира. О находке фермер незамедлительно сообщил в туристическую полицию. Затем ее изучили эксперты.

Сообщается, что длина стелы составляет 230 см, ширина - 103 см, а толщина - 45 см. По мнению археологов, ее возраст может достигать около 2600 лет. Артефакт был датирован по изображению - на вершине стелы вырезан крылатый солнечный диск, который в Древнем Египте ассоциировался с богом солнца Ра, с картушем фараона Априя.

Из исторических источников, в том числе Библии, известно, что фараон Априй был четвертым правителем XXVI династии. Он правил примерно с 589 по 570 годы до нашей эры. В то время Египет еще был независимым, а его столица располагалась в городе Саисе на севере страны.

В историю фараон Априй вошел еще и под именем Вахибре Хаибре. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, под изображением солнечного диска на стеле выгравирован текст, состоящий из 15-строчного иероглифического письма.

Этот текст еще предстоит расшифровать, однако, по мнению Вазири, подобные стелы, как правило, устанавливались в честь военных кампаний фараонов. В библейской Книге Иеремии рассказывается о том, что Априй конфликтовал с царями Леванта - обширной древней территории Ближнего Востока.

Например, описан его военный поход в Иерусалим, который египетский фараон хотел защитить от войска Навуходоносора II, главы могущественной Вавилонской империи. Однако его кампания не увенчалась успехом, вавилоняне взяли Иерусалим и разрушили большую часть города, включая легендарный библейский Первый Храм.

А древнегреческий историк Геродот (484-425 годы до нашей эры) в своих трудах рассказывал о проигранной Априем войне против финикийцев. Он писал, что в результате этого конфликта погибло так много египетских солдат, что в самом Египте вспыхнула гражданская война. Она привела к тому, что Априй был убит, а на престол взошел фараон по имени Амасис.

Эксперты надеются, что расшифровка текста на стеле позволит пролить новый свет на те далекие события, ведь это может подтвердить или опровергнуть как библейские тексты, так и записи Геродота.