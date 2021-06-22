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22.06.2021,  
10:13
Текст:  Олег Корякин

The Drive встревожила отработка уничтожения авианосца российским ВМФ

The Drive назвал опасным сигналом учебное уничтожение авианосца кораблями и самолетами ВМФ России.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Портал The Drive отреагировал на сообщения Минобороны РФ о том, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота в ходе учения отработали уничтожение авианосной ударной группы условного противника.

Имитация удара крылатыми ракетами была выполнена флагманским крейсером "Варяг", фрегатом "Маршал Шапошников", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".

В маневрах также участвовали неназванная подводная лодка ВМФ России и пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ, которые сопровождались перехватчиками МиГ-31БМ.

По информации портала, учения проходили в 300-500 милях к Западу от Гавайских островов, что вызвало озабоченность у ВМФ США. В воздух были подняты истребители F-22A Raptor, а в регион решили перебросить авианосную группу.

Фото: U.S. Navy
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Обозреватель The Drive обращает внимание на то, что, согласно отчету МО РФ, имитация ракетной атаки была проведена как с надводных кораблей, так и с воздуха. В учениях были задействованы Ту-142МЗ, МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и корабельные противолодочные вертолеты Ка-27.

Журналиста тревожит, что учения в Тихом океане состоялись накануне испытаний новой противоракеты США на Аляске. Он напоминает, в прошлом году офицер ВМС США заявил, что Восточное побережье США больше нельзя рассматривать как "неоспоримый" район или "безопасное убежище" для своих кораблей и подводных лодок в результате возросшей подводной активности ВМС России. Похоже, аналогичная ситуация складывается теперь и в Тихоокеанском регионе. "Может случиться так, что российские военные корабли, подводные лодки и самолеты станут привычным зрелищем и вблизи побережья Гавайев", - заключает он.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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