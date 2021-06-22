Три месяца подо льдом: за что получил Героя командир "Гепарда" Дмитрий Маслов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравляет капитана I ранга Дмитрия Маслова со званием Героя России. Фото: из архива Дмитрия Маслова и Александра Меркушева.

Тогда, в декабре 2020-го, опираясь на первое сообщение Минобороны, смогли лишь уточнить, что высокое признание нашло командира-подводника в должности начальника штаба 24-й дивизии Подводных сил Северного флота. А к званию Героя Дмитрия Маслова представляли как командира многоцелевой АПЛ "Гепард" из состава этой самой дивизии. Детали представления не разглашались, а формулировка из наградного указа обтекаемая: "за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни во время одного из дальних походов".

Еще мы рассказали о том, что капитан I ранга Маслов стал четвертым Героем России среди командиров атомных подводных лодок в 24-й дивизии. До него этого звания были удостоены командир АПЛ "Волк" Алексей Буриличев (1996 год), командир АПЛ "Пантера" Сергей Справцев (1999), командир 608-го экипажа Алексей Дмитров (2012). Вместе с Дмитрием Масловым высокими наградами отмечены 13 моряков-подводников из его экипажа, отличившихся при выполнении сложного и рискованного задания. Детали таких походов до поры до времени не раскрывают, но их результатами с полным правом гордятся.

Дмитрий Маслов в центральном посту АПЛ. На этот момент еще в должности помощника командира... Фото: из архива Дмитрия Маслова и Александра Меркушева.

Вот и нынешний командир 24-й дивизии Подводных сил Северного флота контр-адмирал Сергей Старшинов в недавней программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" не без гордости рассказал, что сейчас экипажи АПЛ в его соединении проводят в море в среднем за год около 150 суток, из них 120-130 - непосредственно под водой. А экипаж Маслова на "Гепарде" всего за один поход "намотал" почти девяносто.

- Это был очень продолжительный поход, один из самых продолжительных походов нашей дивизии, - подтвердил уже сам Дмитрий Маслов, когда оказался перед микрофоном и телекамерой. - Поход был в дальнюю морскую зону, с задачами…

- Дальняя морская зона не в районе Северной Америки? - перебил подводника тележурналист. И диалог на этом прервался.

Капитан I ранга Маслов в своей нынешней должности начальника штаба 24-й дивизии лишь молчаливо улыбался в ответ на понятное желание коллег-журналистов "Звезды" прояснить, чем выделялся этот поход, где пролегал и какие цели преследовал. А высказался командир-подводник как прирожденный дипломат:

- Подлодка "Гепард" выполнила задачи подледного плавания с оценкой "отлично". Очень хорошо зарекомендовала себя в арктической зоне - как будто специально для этого и была создана... Плавание подо льдом, накладывает свои ограничения. В частности, отсутствует возможность всплытия в любой момент…

- Вы же можете пробить лед!

Дмитрий Маслов у перископа АПЛ. Фото: из архива Дмитрия Маслова и Александра Меркушева.

- Пробивать можно лед толщиной только до одного метра, - дал справку командир. - В дальнейшем (в условиях более тяжелых льдов - Авт.) можно повредить конструкции легкого корпуса. Поэтому желательно все-таки находить полынью…

Это минус. А какие же плюсы у самых коротких - арктических - маршрутов в другое полушарие? Подо льдом - как в метро: выйти-всплыть, где захочешь, нельзя, зато быстрее, чем кружным нахоженым путем через Атлантику. Но главное - разведка с воздуха вас не засечет.

- Средств обнаружения подо льдом не существует, - подтвердил Дмитрий Маслов. - Ни спутниковых систем, ни гидроакустических. Если подводную лодку потерять подо льдом, то найти ее можно лишь в тот момент, когда она выйдет из-подо льда…

"Гепард" в месте постоянного базирования на Северном флоте. Фото: из архива Дмитрия Маслова и Александра Меркушева.

"Диалог на понимание" перед той же камерой продолжил командир дивизии.

- Сколько времени длился поход?

- Порядка 90 суток, - контр-адмирал Старшинов был по-военному краток.

- Из них под водой?

- 90 суток.

- То есть вообще не всплывали?

- Нет. Подводная лодка отработала задачи в дальней морской зоне, ни разу не всплывая, - без подробностей, но твердо заключил комдив.

Он, как выяснилось, был старшим на борту в том рискованном походе. А сам подледный переход "туда и обратно" уже вошел яркой строкой в историю 24-й дивизии подводных охотников.

В Белое море на первые испытания. Фото: "Севмаш"

Сформированная в октябре 1985 года, она последовательно приняла в своей состав семь АПЛ третьего поколения, построенных на "Севмаше" по проекту 971 "Щука-Б" санкт-петербургского МБМ "Малахит". Первой (и головной для таких кораблей северодвинской постройки) стала К-480, принятая флотом в конце 1988 года и получившая наименование "Барс", позднее - "Ак-Барс".

Вслед за ней, начиная с К-317 "Пантера" в 1990-м, приходили уже именные корабли все той же "звериной" серии: в 1991 году - К-461 "Волк", в 92-м - К-328 "Леопард", в 93-м - К-154 "Тигр", в 95-м - К-157 "Вепрь".

Торжественное построение на палубе "Гепарда" в день подъема Военно-морского флага. Фото: Александр Емельяненков.

К-335 "Гепард" был достроен, испытан и передан в боевой состав только в конце 2001 года. В каком-то смысле он стал "поскребышем" в своей серии - следовавшие за ним К-337 "Кугуар" и К-333 "Рысь" достраивать не стали, а уже созданные корпусные заделы были использованы при проектировании и строительстве кораблей четвертого поколения проекта 955 "Борей".

Но "Гепард", как мы теперь понимаем, оказался не простым "поскребышем" - в его проект и боевое оснащение уже на стадии строительства было внедрено немало конструктивных и технических новаций, включая более совершенные системы поиска и обнаружения подводных лодок. А сам этот корабль и его экипаж еще на стадии постройки унаследовали Гвардейский флаг от дизельной подлодки К-22 времен Второй мировой войны.

В центральном посту "Гепарда" в день подъема флага ВМФ. Рядом с ответственным сдатчиком этого «заказа» инженером "Севмаша" В.Н. Сорокиным (на фото слева) обозреватель "РГ" - автор этой публикации.

Выпускник ленинградского Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени Попова лейтенант Дмитрий Маслов пришел на Северный флот в 1998-м - всего за три года до приема в его состав АПЛ "Гепард". Начинал инженером гидроакустической группы, а подводного опыта, по его признанию, набирался в экипаже К-461 "Волк" под командованием Анатолия Минакова.

В 2008-м, после окончания Военно-морской академии в Санкт-Петербурге, был назначен старпомом на "Гепард". И до того, как повел этот корабль уже в качестве командира в дальний поход подо льдом, Дмитрий Маслов участвовал в четырех "автономках" различной сложности, сообщает еженедельник "Звезда".

По их же данным, за плечами у капитана I ранга Маслова 38 тысяч морских миль, из них 25 тысяч пройдено под водой.