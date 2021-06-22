У "Гантера" из "Друзей" диагностирована 4-я стадия рака

У 59-летнего американского актера Джеймса Майкла Тайлера, в первую очередь известного по роли управляющего Центральной кофейни Гантера в "Друзьях", диагностирован рак четвертой стадии. Об этом сообщает The Sun.

Тайлер сражается с болезнью уже три года и именно поэтому не смог вживую появиться в специальном эпизоде "Друзей", поприветствовав коллег лишь дистанционно.

Как объяснил актер, рак простаты у него обнаружили слишком поздно - болезнь уже успела распространиться в том числе на кости и позвоночник.

Как напомнил "Гантер", четвертая - последняя стадия, и рак его, скорее всего, убьёт, поскольку неуклонно прогрессирует. Какое-то время терапия, которую проходил артист, внушала оптимизм, но пандемия коронавируса опять всё испортила. И теперь Джеймс парализован ниже пояса.

Джеймс Майкл Тайлер родился 28 мая 1962 года в Миссисипи. В университете получил степень по геологии, после - магистра изящных искусств. В 1988-м переехал в Лос-Анджелес, женился на личном тренере и влился в индустрию в качестве ассистента продюсера на исторической драме с Полом Ньюманом "Толстяк и Малыш". Как актер дебютировал в 1992-м.

Помимо "Друзей" снялся в сериалах "Журнал мод", "Сапбрина - маленькая ведьма", "Клиника", "Эпизоды".