"Друзья" воссоединились на полтора часа: что из этого получилось

Итак, оно всё-таки случилось. Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Кортни Кокс - в общих титрах. Там же - Дэвид Крейн с Мартой Кауффман. Исполнительный продюсер - Кевин Брайт. "So no one told you life was gonna be this way", - поют те самые ребята за кадром. И вообще.

Фото: youtube.com/ HBO Max