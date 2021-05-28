"Друзья" воссоединились на полтора часа: что из этого получилось

Итак, оно всё-таки случилось. Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Кортни Кокс - в общих титрах. Там же - Дэвид Крейн с Мартой Кауффман. Исполнительный продюсер - Кевин Брайт. "So no one told you life was gonna be this way", - поют те самые ребята за кадром. И вообще.

То есть да: реюнион "Друзей" официально состоялся. Квартирка Моники - точь-в-точь, какой она была. Кофейня Central Perk. Полный комплект легендарного реквизита - от настольного футбола до распоследней цветной кружки (правда, на этот счёт у Рэйчел есть резонное замечание). Все изрядно постарели, зато собрались вместе - спустя, страшно подумать, 17 лет после финального эпизода. А что из их собрания вышло, мы вам сейчас расскажем.

Что это вообще такое?

Если совсем коротко - капустник. Если чуть подробнее - смесь ток-шоу с мокьюментари. Часть полуторачасового хронометража занимает беседа возле легендарного фонтана из заставки: комик Джеймс Корден выпытывает у актёров, какие серии сами они считают лучшими, не было ли между ними служебных романов на съёмках, и добивается от Швиммера сенсационного признания, что он, мол, прямо-таки ненавидел обезьянку Марселя. Потом артисты соревнуются в викторине на знание лучших моментов Friends. Заново разыгрывают несколько культовых сценок - используя в том числе вышеупомянутый реквизит. Пересматривают неудачные дубли. Заливисто хохочут. Обмениваются подколами. Вспоминают славные дни. Попутно нам показывают интервью с Кауффман и Крейном, задача которых - объяснить, как они вдохновились на создание главного ситкома всех времён и народов, проводили кастинг, сочиняли персонажам особо полюбившиеся зрителям "фишки" и тому подобное.

Насколько это смешно?

Местами - очень. Разумеется, никакого полноценного сценария у команды Friends здесь не было, поводов прям уж "оборжаться" не предусмотрено - и тем не менее. Спешите видеть целый показ мод: на подиуме - самые нелепые наряды "Друзей", причём если всю одежду Чендлера по старинке надевает Джоуи, то в костюме праздничного броненосца дефилирует Кара Делевинь, "Спудником" оказывается, прости Господи, Джастин Бибер, а кожаные штаны Росса пришлось натянуть Синди Кроуфорд. Кудроу исполняет на бис "Драного кота" в неожиданной компании Леди Гаги. Никто так до сих пор и не знает, кем работал Бинг, поэтому девушки опять проигрывают парням квартиру. ЛеБлан пробует вычислить своего "ручного близнеца" - понятно, по рукам. Дверь в гримёрку кое для кого теперь слишком узкая. В конце концов, видеть, как легендарные кожаные кресла снова используют по назначению - бесценно. Для всего остального есть подписка на "Амедиатеку".

Насколько это трогательно?

Невероятно. "Друзья" - они ведь не только про гэги, они ещё и про, собственно, дружбу. Пресловутую химию между близкими людьми, совместное времяпровождение, искренность и теплоту. Вот они нынешние - всем за пятьдесят, ЛеБлан совершенно седой и толстый, Перри, признаться, выглядит чудовищно, Энистон читает в очках, Кокс явно молодится, но получается у неё так себе, - однако химия-то, искренность, теплота, оказывается, не забыты. По крайней мере, так кажется, стоит им только обняться и заплакать, заплакать и обняться, и тебе тоже, глядя на них, сразу хочется плакать и нужно кого-нибудь немедленно обнять. Это, с одной стороны, беспощадная деконструкция магии кино: юные ребята с Манхэттена не сумели сохранить юность - значит, мы не сумели тем более. И, с другой стороны, именно что магия кино в чистейшем виде - иначе почему бы все так удивлялись, когда Фиби здесь вдруг называют Лизой, а Росса - Дэвидом?

Что с приглашёнными звёздами?

Их в спешле предостаточно. Во-первых, заглядывают на огонёк исполнители второстепенных ролей оригинала: тут вам и Ричард с большими усами, и Гантер включается по "Зуму", и "Геллеры-старшие" (Эллиот Гуд с Кристиной Пиклз - совсем-совсем уже дряхлые; дополнительная причина всплакнуть), и, куда без неё, Мэгги Уилер в образе Дженис (вернее, смеющейся Дженис), и Ларри "Мистер Хекклс" Хэнкин. Во-вторых, комментарии дают поклонники ситкома из числа знаменитостей - это на случай, если вы вдруг не знали, что от Friends без ума Дэвид Бекхэм или там Кит Харингтон. Впрочем, едва ли не важнее парада селебрити - коротенькие вставки, где в любви "Друзьям" объясняются обычные фанаты со всего мира, от России до Африки и от Западной Европы до Азии; те, кому они стали друзьями без кавычек. Завести всех в одну комнате - обязательно найдётся тема для разговора даже с учётом языковых барьеров. Ну чудо же настоящее.

Стало быть, всё замечательно?

Увы, не без ложки дёгтя, поскольку повесточка, будь она неладна, дотянулась. Вот, например, немецкий гей рассказывает, до чего сильно сериал повлиял на его жизнь. Дескать, консервативное общество отвергало, спасался одними лишь "Друзьями" и мечтал отрастить волосы, как у Энистон. Потом эстафету подхватывает пара лесбиянок - и всё это выглядит довольно странно, если иметь в виду, что ЛГБТ-активисты не раз требовали "отменить" шоу за кучу гомофобных или окологомофобных шуток. Кроме того, будьте готовы к появлению на экране корейской поп-группы BTS: тем, кто испытывает к ней бумерскую неприязнь, придётся потерпеть - вероятно, стиснув зубы. В общем, налицо - очередное "осовременивание" классики в угоду вездесущим трендам. К счастью, недостаточно навязчивое для того, чтобы отнять у нас ностальгию по "Друзьям" и старому доброму уютному миру, в котором они существовали. Но в любом случае - раздражающе неуместное.

Ждать ли продолжения?

Как утверждается, его ни в коем разе не планируется - ни многосерийного, ни полнометражного. По словам Крейна и Кауффман, они закончили сериал идеально - на горько-сладкой ноте, завершив все сюжетные линии хэппи-эндами, но таким образом, чтобы зрители скучали по героям, по их счастью, красоте, витальности, лёгкости. "Воссоединение" прямо подтверждает сказанное: друзья - встреться они хоть ещё миллион раз в аналогичных декорациях - никогда не станут прежними. Рецепта вечной молодости пока никто не придумал. Это больно, это грустно признавать, и всё-таки представить их - чьи пути разошлись так давно, чьи жизни потом сложились совершенно по-разному, чьи лица покрыты морщинами - не в единоразовом фансервисе, а в чём-то долгоиграющем, придуманном с нуля и таком же весёлом попросту невозможно. Опять-таки - мир необратимо изменился. И лучше уж пусть Friends останутся там - в прекрасном прошлом, куда вместе с ними иногда тянет возвращаться.