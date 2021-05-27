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27.05.2021 21:58
Рубрика: Культура

Поклонники сериала "Друзья" скупают сувениры к выходу нового эпизода

Текст: Евгения Думанская
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Выход нового эпизода популярного сериала "Друзья" вызвал ажиотаж на продукцию с тематикой ситкома, сообщили аналитики компании eBay.

Фото: kinopoisk.ru
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О выходе эпизода "Друзья. Воссоединение" стало известно в начале года, тогда и стал расти спрос на фанатские сувениры. По сравнению с январем-апрелем прошлого года, в этом году количество покупок выросло на 59%. В России товаров по запросу "Друзья" с начала года купили на 275% больше, чем с января по апрель прошлого года.

Пользователи eBay из разных стран купили более 11 тысяч товаров по запросу "сериал Друзья". При этом по запросу "Чендлер" (один из главных персонажей сериала) количество покупок возросло на 391%. Товары, связанные с еще одним персонажем, Джоуи, стали продаваться на 125% чаще. Также поклонники купили более двух тысяч товаров с символикой Центральной кофейни, где любят проводить время герои сериала.

Как передает ТАСС со ссылкой на исследование eBay, в числе самых дорогих покупок оказалась копия оранжевого дивана, на котором сидят персонажи в кофейне. Он ушел с торгов за 750 долларов. За набор LEGO "Центральная кофейня" покупатель заплатил 653 доллара, а на третьем месте по дорогим покупкам - пальто бренда Off White в стиле персонажа сериала Рейчел Грин, проданное за 450 долларов.

Премьера нового эпизода состоится 27 мая, а финал сериала вышел в 2004 году.

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