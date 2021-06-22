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Рубрика: В мире

В Болгарии опасаются роста влияния Турции

Текст: Александр Гацак (София)

Три болгарские партии - ВМРО, НФСБ и Воля - вышли на протест в Софии перед зданием Центральной избирательной комиссии. Поводом для акции послужило неоднозначное решение ЦИК снять лимит на количество участков для голосования за рубежом.

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Возмущение демонстрантов вызвано в первую очередь тем, что теперь в Турции, где проживает крупная болгарская диаспора, число избирательных секций возрастет почти в четыре раза - с 35 до 121. В этой связи в стране ожидается резкий скачок электоральной активности на предстоящих 11 июля выборах в парламент балканской республики.

В таком развитии событий многие политологи видят усиление позиций болгарской протурецкой партии "Движение за права и свободы" (ДПС), регулярно обвиняемой в обслуживании интересов Анкары. Последнее тяжело отрицать с учетом тесных контактов председателя ДПС Мустафы Карадайы с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Из-за излишне "теплых" отношений политиков официальная Болгария уже инкриминировала своей юго-восточной соседке попытки вмешательства в выборы.

"Решение ЦИК является национальным предательством и позволяет Турции и Эрдогану влиять на болгарскую внутреннюю политику", - указано в позиции организовавших протест партий.

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