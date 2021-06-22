На Исторической сцене Большого театра 23 июня состоится одна из ключевых оперных премьер сезона - "Мазепа" Чайковского. Спектакль поставил выпускник актерского факультета школы-студии МХАТ, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. Для режиссера это уже третья работа в Большом - в 2015 году была "Свадьба Фигаро" Моцарта, три года спустя - "Севильский цирюльник" Россини. Накануне появления "Мазепы" в репертуаре театра режиссер ответил на вопросы "РГ".

Евгений Писарев: "Мазепа" - не совсем мое, но я не смог отказаться от постановки на Исторической сцене. Фото: Предоставлено пресс-службой Большого театра

Как вам удалось преодолеть путь от веселых похождений Фигаро до кровавых мщений гетмана Мазепы?

Евгений Писарев: Изначально меня просто пугал совершенно новый для меня мир русской оперы. Тяжело, когда мало что совпадает с твоим миропониманием и темпераментом. Я выбираю пьесы и героев, как друзей, с которыми я провожу полгода жизни. И хочу это делать с людьми легкими, ироничными, несущими радость, надежду и позитив. Может, потому что я в прошлом актер, а не холодный режиссер - не математик. Понимаю, что это плохая реклама, но "Мазепа" уж слишком мрачная опера, а ее тема сегодня особенно животрепещущая, предельно опасная и политизированная. К тому же в начале мне и музыка не нравилась. Казалось, что для такой брутальной и мрачной истории в ней не хватает жесткости, маскулинности. У Чайковского все равно лиричность и поэтичность побеждают.

И как же вы согласились?

Евгений Писарев: Сдуру. Предложение гендиректора Большого театра Владимира Урина застало меня врасплох. Художник Зиновий Марголин, мой постоянный соавтор, сказал, что мы просто будем погребены подо всей этой историей. Мы пытались поменять название, так как не хотелось терять работу, предложенную Большим театром. Внутренне я хотел другого, быть может, ожидал какого-то движения в сторону классической итальянской оперы Верди или Пуччини. Например, "Турандот". Жаль, что "Богему" и "Тоску" уже сделали без меня. Но и у Доницетти, и у Россини есть оперы, что мне безумно интересны. Как "Дочь полка" или "Золушка", - моя мечта. Если же говорить совсем честно, то у меня в данном случае, конечно, возник азарт, появилась амбиция сделать что-то именно на Исторической сцене.

Как вы подобрали свой ключ к этой опере Чайковского?

Евгений Писарев: Я рискнул убедить руководство Большого театра и своего сопостановщика дирижера Тугана Сохиева поиграть со временем и придать какую-то внутреннюю динамику этой истории.

За счет чего?

Евгений Писарев: Я рассказываю историю, происходящую в 1709 году, которую воспринимаю очень условно и декоративно. У меня нет с ней никакой личностной связи. И за счет путешествия во времени мы побываем не только в четырех разных эпохах, но и герои оперы все же станут понятнее и ближе, а их поведение и наши сопереживания им будут более естественны и мотивированны. Также понял, что есть возможность, постановочная и актерская, немного противостоять музыке, не всегда идти за ней. Иногда чуть-чуть перечить ей, но с уважением.

За счет путешествия во времени мы побываем в четырех разных эпохах, а герои оперы станут ближе и понятнее

И вы не испытывали сопротивление материала?

Евгений Писарев: Не могу сказать, что я в этом контрдиалоге - "конфликте" с Чайковским, всегда одерживал верх. Если бы было больше совместных музыкальных репетиций и помощи со стороны дирижера, а Туган Сохиев, к сожалению, очень поздно присоединился к репетициям, то, полагаю, возникало бы меньше трудностей. Я драматический режиссер, который любит музыку и не мыслит без нее свои драматические спектакли, поэтому, наверное, я и попал в оперу. Но если дело касается серьезных партитур, не всегда знаю, в какой степени можно настаивать на каких-то постановочных решениях.

Но сегодня общемировая режиссерская тенденция выходит за рамки своего первичного амплуа…

Евгений Писарев: Когда ты знаешь, что были на свете Любимов, Эфрос и Товстоногов, то надо все-таки помнить, из какого контекста ты вышел. И это не самоуничижение. Я более всего ценю в людях адекватность. Я умею делать то, что, возможно, не умеет делать в драматическом театре никто другой. У меня есть свое уникальное место, но есть люди в режиссерской профессии, которые, безусловно, стоят выше. Когда Лев Додин есть в драматическом театре или Дмитрий Черняков - в оперном, простите, мне смешно говорить о массовом величии режиссеров, потому что наш уровень мышления и разговора со зрителем, к сожалению, не соразмерим с тем, что предлагают Додин или Черняков.

Почему? Мне кажется, обмельчало время. Человек стал значить гораздо меньше, а машины - больше. Вот сейчас у меня в театре Пушкина выпускает спектакль "Костик" по чеховской "Чайке" выдающийся режиссер Дмитрий Крымов, чему я очень счастлив. Его условие - на сцене карлик, очень высокий человек и собака. Это, конечно, все абсолютно оправданно. Но у меня вопрос: а можно ли сейчас сделать художественно убедительный спектакль без карликов и собак? Помню, как однажды Лев Абрамович Додин сказал: "Женя, попробуй сделать спектакль без музыки, докажешь, какой ты режиссер"…

Родной театр имени Пушкина не ревнует вас к Большому?

Евгений Писарев: Ревнует, конечно. Но я долгое время никуда не отлучался, потому что я растил свое дитя. Сегодня у меня все организовано, и я могу уйти, но, как говорится, в пешей доступности... Все чаще у меня возникает ощущение, что я засиделся на одном месте: уже 11 лет. Честно скажу, держат меня только ученики.

Какие у вас предчувствия накануне премьеры в Большом?

Евгений Писарев: Перед премьерой всегда сложно прогнозировать, насколько замысел реализуется и как он будет воспринят публикой. Но когда на репетициях ко мне подходили артисты с вопросом: "А вы за кого в этом противостоянии?" - для меня это было наивысшем комплиментом. Не хочу делать заявлений, но, работая над этой оперой, я вдруг понял, что наша жизнь постоянно соседствует с войной из-за страсти к деньгам, амбиций властолюбия некоторых людей, желающих стать наравне с Богом или даже выше Его. А я категорически против войны. И таких людей гораздо больше. Просто они, как правило, не выходят на авансцену, не рвутся к микрофонам и не митингуют на площадях. Они просто страдают от войн, потерь и испорченных на век отношений.