В Бресте белорусы и россияне почтили память защитников крепости

По словам заместителя директора мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" Ларисы Бибик, в тот субботний вечер атмосфера была праздничная - ведь был выходной день, кто-то собирался пойти в парк, кто-то в кино, кто-то в дом Красной Армии, в котором сегодня находится филармония, а кто-то просто поесть мороженого всей семьей. А кому-то не спалось из-за тревожных мыслей. Директор музея отметила, что это почему-то было особенно масштабным явлением. "Брест жил такой же жизнью, какой жили все другие города Советского Союза. Единственное, что, может быть, отличало местных жителей: они пытались отодвинуть от себя мысли о войне, приближение которой они чувствовали больше, чем кто-либо другой. Командиры служили на заставах. Жены от них, конечно, мало, что слышали о том, что происходит на границе, но тревогу во взгляде и в поведении, конечно, чувствовали. Местные жители встречались, например, на рынке, и не напрямую, но намеками давали понять, что ситуация сложная", - рассказала она корреспонденту "РГ". Лариса Бибик процитировала строки из письма жены одного из командиров, позже вместе с двухлетним сыном расстрелянной захватчиками: "Обстановка здесь сложная. Не дай боже, хоть бы не втянули нас в этот пожар войны". Такие письма женщины писали из крепости еще в мае 1941 года. "Анализируя это сегодня, мы понимаем, что это было мучительное состояние. Понимали, что война будет, но не думали, что она будет такой тяжелой. Желали оттянуть ее как можно дальше, предполагая, что, может быть, получится эвакуироваться", - подчеркнула директор. "Бывая в эти дни на земле Брестской крепости, понимаешь, что вот эта грань между войной и миром здесь чувствуется особенно четко", - уверена она.

Спустя 80 лет после тех событий на улицах Бреста царило праздничное оживление. Приехавшие накануне и разместившиеся в палаточном городке в крепости реконструкторы из разных городов Беларуси и России погрузили центр города в атмосферу тех последних мирных мгновений. Для этого местные десантники и артиллеристы предоставили гостям военные палатки, помогли обустроить аутентичный быт того времени. Кровати, бочки с водой, умывальники - все как в настоящей казарме. Из окон в центре города звучала музыка тех лет - так жители Бреста поддерживали проходящую с 2011 года и уже ставшую традиционной акцию "Последний мирный день". Вечером 21 июня по пешеходной Советской улице прогуливались жительницы города в платьях из бабушкиных сундуков и кавалеры в военной форме той поры. Одна из дам поделилась с корреспондентом "РГ" секретом своего костюма в стиле конца 30-х годов: "Платье я купила в прошлом году, само по себе оно не выглядит винтажным, только благодаря аксессуарам. Белый воротничок, шляпку, сеточку для волос - пришлось собирать по знакомым". По данным местных СМИ, для участия в реконструкции штурма крепости в 04:00 22 июня привлекли более 300 человек и 60 военно-исторических клубов, немало восстановленной военной техники.

Ночью 22 июня в Брестской крепости прошел так называемый митинг-реквием. Звучали военные песни. Вспоминали погибших. А ровно в 04:15 все стихло - так минутой молчания Брест встретил тот миг, когда в 1941 году его защитники приняли первый бой. Несмотря на ранний час, поток людей с цветами хлынул к Могиле неизвестного солдата - здесь были местные жители, политики и официальные лица, как из России, так из Беларуси, журналисты, прибывшие по приглашению постоянного комитета Союзного государства.

"Упорное сопротивление Брестской крепости, неожиданные для врага значительные цифры потерь, понесенных полками 45-й дивизии на берегах Буга, были своего рода предзнаменованием для фашистских войск. Борьба у стен Бреста как бы заключала в себе роковое пророчество того, что произойдет в будущем на полях Подмосковья, в приволжских степях, на Курской дуге, на разрушенных улицах Берлина", - писал в своей книге "Брестская крепость" советский писатель Сергей Смирнов. Он приложил немало усилий для того, чтобы прославить подвиг защитников крепости. В ходе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: вопросы сохранения исторической памяти" продолжатель его дела - летописец боев на вокзале Бреста, представитель Белорусского общественного объединения ветеранов Савва Тихонович Шпудейко вспоминал: "Враг рассчитывал на мгновенную победу, но понял, что крепость сражается, вокзал сражается". В дни памяти на вокзал города Брест прибыл из России "Поезд Победы", один из вагонов в котором посвящен героической обороне крепости. Среди первых его посетителей был государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Выйдя из поезда, он сказал: "Сколько нужно было сил, страданий и воли, чтобы все это выдержать? Сейчас мы видели фразу: "Умираю, не срамясь". Это, наверное, формула всего советского народа, абсолютного большинства".