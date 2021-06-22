В Брестской крепости представили шесть историй о войне из России и Беларуси

В Брестской крепости представили книгу "Подвиг советского народа бессмертен", приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Издание, выпущенное при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, рассказывает, в частности, о новых экспозициях мемориала в Бресте и музея Победы в Москве. По словам директора комплекса "Брестская крепость - герой" Григория Бысюка, символично, что презентация сборника, состоялась именно в Брестской крепости.

Заместитель директора московского Музея Победы на Поклонной Горе Светлана Любенкова рассказала корреспонденту "РГ": "В книге представлены шесть историй и шесть ведущих исторических музеев Беларуси и России. Это Музей Победы на Поклонной горе, "Брестская крепость - герой", Центральный музей Великой Отечественной войны в Минске, "Сталинградская битва", мемориальный комплекс "Хатынь", Севастопольский музей-заповедник. Было отобрано сто самых ярких и самых характерных экспонатов. Приведены их фотографии, описания, и истории, потому что за каждым экспонатом стоит история. Это и знамя, которое было спрятано в Брестской крепости и потом найдено, и часы, которые остановились на четырех часах, когда началась война. В музее Победы - золотая звезда героя Надежды Троян, школьные тетради Зои Космодемьянской, например. Хатынь - это вообще деревня-музей под открытым небом, на память о 189 деревнях, которые были сожжены в Беларуси".

Презентация прошла в рамках круглого стола "Великая Отечественная война: вопросы сохранения исторической памяти". Участие в нём принимали белорусские и российские эксперты, историки, представители СМИ, в том числе журналистский "десант" из Москвы, прибывший по приглашению Постоянного Комитета Союзного государства.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил в ходе круглого стола, что по экземпляру книги уже получили главы двух государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. По его словам, Постоянный Комитет на протяжении нескольких лет поддерживает совместную издательскую программу, и выход книги "Подвиг советского народа бессмертен" - это своего рода дань памяти всем тем, кто в годы Великой Отечественной войны рисковал своей жизнью и шел на защиту Родины. "Мы планируем сделать выпуск таких книг регулярным", - пообещал Мезенцев.