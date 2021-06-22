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22.06.2021 02:15
Рубрика: Экономика

В энергетику изолированных районов Арктики привлекут частные инвестиции

Текст: Сергей Тихонов

Дорожную карту по привлечению частных инвестиций в развитие энергетики в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), профильный комитет Госдумы рекомендовал утвердить Правительству РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Энергообъекты инфраструктуры на Дальнем Востоке модернизируют

Ранее глава ведомства Алексей Чекунков в интервью "Российской газете" отмечал, что для модернизации и замены неэффективных объектов генерации (дизельной, мазутной, угольной) в изолированных и труднодоступных районах Арктики и Дальнего Востока будут привлекаться инвестиции под заключение энергосервисных и концессионных соглашений. По словам министра, также средства для модернизации мощностей и строительства новых электростанций будут получены за счет средств целевой надбавки участникам оптового рынка электроэнергии (Европейская часть России, Урал).

Дорожная карта была разработана Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Среди ее основных положений - разработка и утверждение подпрограммы "Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах" к госпрограмме социально-экономического развития региона. Планируется создание механизма привлечения частных инвестиций, а органам местного самоуправления предлагается предоставить расширенные полномочия по разработке программ энергоснабжения и повышения энергетической эффективности населенных пунктов в зоне децентрализованного электроснабжения. В документе предлагается наделить институты развития РФ полномочиями по представлению льготного долгосрочного госфинансирования под реализацию проектов развития распределенной генерации в удаленных и изолированных районах, а также по определению условий финансирования.

Проведение экспертизы проектов и определения возможности их софинансирования из федерального бюджета, планируется предоставить "Фонду содействия реформированию ЖКХ".

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