Вышедшая в гамбургском еженедельнике "Ди Цайт", она была обращена прежде всего к немецкому читателю, хотя ее изложение можно найти во многих мировых СМИ. Она написана в полемике с теми западными политиками и публицистами, которые пытаются возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на гитлеровскую Германию и СССР. Как и с теми, кто хочет воздвигнуть между современной Россией и остальными странами Европы новый "железный занавес". Возвращаясь к прошлому, она очевидно устремлена в будущее.

Важно отметить, что и канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении к своим соотечественникам 19 июня дала однозначную оценку событиям восьмидесятилетней давности, признав непреходящую ответственность Германии за преступления, последовавшие за нападением нацистского государства на СССР 22 июня 1941 года. "Для нас, немцев, это повод для стыда. (…) Мы в долгу перед миллионами жертв и их потомками".

Для нас, немцев, это повод для стыда. (…) Мы в долгу перед миллионами жертв и их потомками

При различных взглядах на те или иные события дня сегодняшнего у лидеров двух стран, чьи предки в ХХ столетии вели кровопролитные войны друг с другом, по существу нет различий во взгляде на прошлое. И это выстраданное понимание исторических событий сверстниками, связанными величайшей трагедией, которая могла привести к физическому уничтожению многонационального советского народа.

Среди множества других есть и такое определение памяти: "способность мозга удерживать и добровольно восстанавливать информацию". Для меня слово "добровольно" является ключевым. Тем более важно, что взгляды Владимира Путина и Ангелы Меркель находят поддержку среди гражданских обществ двух стран. Весьма примечательно обращение к россиянам и политическим лидерам Европы бывших и действующих немецких парламентариев, представителей неправительственных организаций и бизнеса, деятелей науки и культуры. Этот документ подписал и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Авторы этого обращения едины в оценке прошлого и путях выхода из нынешнего глубокого кризиса, в котором находятся отношения между нашими странами. Опубликовать подобный текст, в котором они не скрывают важную роль России в современном мире, в период предвыборной борьбы в ФРГ - в высшей степени серьезный шаг, который может вызвать (и, думаю, вызовет) критическое отношение значительной части немецких СМИ. Но это, с моей точки зрения, необходимый, а потому оправданный риск. "Мы знаем: мир в Европе не может быть достигнут без России, но только совместно с ней". Эти слова развивают мысль А. Меркель: "Россия и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически. (…) Нам по-прежнему необходим диалог с Россией". Понятно, что диалог и совместная работа - это не одно и то же. И все же, все же…

В обращении представителей немецкой общественности звучит призыв к политикам Восточной и Западной Европы: "Начните действовать! (…) Поступайте так, как это делают люди в России, Германии и Европе, проводя конкретную работы в рамках движения городов-побратимов, молодежных обменов, экономического и научного сотрудничества. Покиньте пределы своих ментальных тюрем, где господствуют образы врагов, враждебность и страх! Нам надо заново понять счастье мира! Народы Европы уже давно этого ждут. Это главный урок 22 июня, и мы его усвоили!"

В России и Германии немало людей, готовых к конструктивному добрососедскому сотрудничеству

Это вовсе не пустые призывы людей, которые уповают только на действия политиков. 28-30 июня в Калуге состоится ХVI Конференция городов-партнеров России и Германии, которая соберет порядка пятисот участников. Это одно из крупнейших событий, которое организует Германо-Российский Форум совместно с национальными объединениям городов наших стран. Тот факт, что оно включено в официальную программу "Года Германии" в России, свидетельствует о серьезной роли гражданских обществ в реализации больших межгосударственных программ. Эта конференция, которая предполагает обсуждение широкого круга вопросов - от экономики и проблем городского управления до обменов школьниками и студентами, - доказательство того, что в России и Германии немало людей, готовых к конструктивному добрососедскому сотрудничеству.

Уверен, что вместе с нашими немецкими партнерами мы найдем пути плодотворного развития важнейшей диалоговой площадки гражданских обществ двух стран - "Петербургского диалога", под эгидой которого осуществляются крупнейшие социокультурные проекты. Гражданские общества двух стран играют важную роль в обсуждении самых острых проблем современной жизни. Именно поэтому так важно, что в большинстве совместных программ участвуют молодые россияне и немцы. Опыт молодежной секции "Потсдамских встреч", учрежденной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Германо-Российским Форумом, показывает, что все рассуждения об инфантилизме новых поколений и их потребительском отношении к жизни весьма поверхностны. И уверен, им близка мысль В.В. Путина о том, что "вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь усилиями всех стран, включая Россию... И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой".

Реальное будущее можно строить только на фундаменте реального прошлого. Важно только, чтобы прошлое не заслоняло будущего.