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Рубрика: Власть

В Госдуме предлагают организовать горячее питание для учеников средней школы

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме готовят инициативу об организации бесплатного горячего питания не только для учеников начальных классов, но и средней школы. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Фото: РИА Новости
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Предложение готовит рабочая группа по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием школьников.

"Мы поставим вопрос о том, чтобы расширить число питающихся за счет федерального бюджета", - заявил Онищенко на совещании рабочей группы. - Правильно было бы всех школьников кормить за счет федерального бюджета, независимо от доходности семьи".

Однако для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру, добавил депутат.

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