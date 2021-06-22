В Госдуме предлагают организовать горячее питание для учеников средней школы

В Госдуме готовят инициативу об организации бесплатного горячего питания не только для учеников начальных классов, но и средней школы. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Предложение готовит рабочая группа по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием школьников.

"Мы поставим вопрос о том, чтобы расширить число питающихся за счет федерального бюджета", - заявил Онищенко на совещании рабочей группы. - Правильно было бы всех школьников кормить за счет федерального бюджета, независимо от доходности семьи".

Однако для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру, добавил депутат.