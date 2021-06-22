В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Хабаровском крае ввели новые ограничения для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, которое сегодня подписал врио губернатора Михаил Дегтярев, люди старше 65 лет и беременные женщины должны перейти на дистанционный режим работы.

"Исключение - руководители и сотрудники, нахождение которых на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования предприятий и организаций. Также могут работать в обычном режиме те, кто прошел вакцинацию", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня.

Как отмечают в краевом правительстве, количество заболевших COVID-19 в регионе продолжает увеличиваться. Для пациентов развернуты 833 койки в 14-ти больницах, при этом 88 процентов коечного фонда заполнено. К переводу в режим коронавирусного госпиталя готовят 10-ю горбольницу в Хабаровске и 4-ю - в Комсомольске-на-Амуре.