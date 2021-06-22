В то время, как многие страны переживают бум пользования самокатами, моноколесами и тому подобными нестандартными средствами передвижения, преимущественно электрическими, Японии удалось избежать этой проблемы путем довольно простого решения - электросамокаты там приравнены к мопедам.

В Японии самокат должен быть оснащен поворотниками, стоп-сигналом, зеркалом заднего вида, а его владелец обязан носить шлем и соблюдать все правила ПДД. Фото: REUTERS

Таким образом для того, чтобы использовать самокат, моноколесо, сегвэй (по-английски и самокат и мопед называются "скутер", и в Японии обычно используют производное слово "скута"), требуются водительские права и регистрация скутера как транспортного средства. Также самокат должен быть оснащен поворотниками, стоп-сигналом, зеркалом заднего вида, а катающийся обязан носить шлем и соблюдать все правила ПДД. На самокате и тому подобных "скута" запрещено ездить по тротуарам и велодорожкам, только по дорогам общего пользования.

Отдельная проблема - найти парковку для самоката. Оставлять его абы где - чревато штрафом, в каждом квартале участковый-кобан регулярно делает обход и фиксирует нарушения. Штраф за неправильную парковку составляет около 80 долларов. Три нарушения влекут приостановление действия водительских прав на 30 дней, а за восемь нарушений права отбирают на год. Между тем мест, где разрешено парковать скутеры, очень немного.

Со следующего года жесткие правила могут немного измениться, правда, на тротуары электросамокаты все равно не пустят. Сейчас Национальное агентство полиции предлагает классифицировать по скорости "электромобильные средства передвижения", так они назвали самокаты, моноколеса, сегвэи, роботов и трех-четырехколесные мопеды с электродвигателем - последние обычно используют пенсионеры и инвалиды.

В частности, транспорт со скоростью 6 км/ч, а это роботы-доставщики и электроколяски для инвалидов, возможно, получат право передвигаться по тротуарам. На электротранспорте, развивающем скорость до 15 км/ч, можно будет передвигаться по велодорожкам, придорожным полосам и дорогам общего пользования (но не по тротуарам). А для электромобильных средств со скоростью свыше 15 км/ч по-прежнему останутся доступными только автодороги.