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Рубрика: В мире

В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс"

22 случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" (B.1​​​.617.2.1) подтверждены на сегодняшний день в Индии, заявил замглавы минздрава страны Раджеш Бхушан.

Фото: Максим Захаров/РИА Новости
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"На сегодняшнюю дату в Индии выявлено 22 случая штамма "дельта плюс", - передает РИА Новости заявление Бхушана на пресс-конференции. - Этот штамм считается "вариантом, вызывающим интерес", а не является "вариантом, вызывающим озабоченность".

"Вариант, вызывающий интерес" - так медики называют штамм, который подозревают в том, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может ускользать от действия вакцин или антител. А "вызывающий озабоченность" - штамм, по которому получены доказательства о соответствии хотя бы по одному из параметров.

Как считают медики, новый штамм отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. По данным индийских ученых, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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