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Текст:   Ольга Игнатова 
11:59 22.06.2021

В Кадастровой палате рассказали о продаже квартиры, принадлежащей ребенку

Если ребенок имеет право собственности на квартиру, то родители не могут распоряжаться его имуществом по собственному усмотрению без получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

При этом опека не просто дает разрешение на совершение сделки, а следит за тем, чтобы права детей соблюдались. Об этом рассказали эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Так, например, органы опеки одобрят продажу квартиры, если покупка нового жилья улучшит жизнь ребенка.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В то же время существует ряд ограничений при совершении сделки. Не допускается совершение сделок по отчуждению или мены недвижимости между несовершеннолетним и его опекунами, попечителями или близкими родственниками.

В наследство несовершеннолетние россияне вступить не могут. От имени несовершеннолетних граждан, которые еще не достигли 14 лет, наследство принимают их родители, усыновители или опекуны.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей. В течение шести месяцев со дня открытия наследства необходимо обратиться к нотариусу.

А вот подарить квартиру несовершеннолетнему можно. При этом если ребенку еще не исполнилось 14 лет, то договор подписывается его законными представителями, если ребенку от 14 до 18 лет, то договор подписывается самим ребенком с согласия законных представителей. Как отметила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко, в случае возникновения вопросов всегда можно обратиться за консультацией в Кадастровую палату.

Ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Ирина Карданова также напомнила, что россияне могут использовать материнский капитал на погашение части стоимости приобретаемого жилья либо в качестве первоначального взноса. Средствами материнского капитала можно погасить часть ипотеки. По истечении шести месяцев после снятия обременения родители обязаны выделить доли всем детям.

"При этом доли могут быть выделены по соглашению сторон, исходя из равенства долей в праве собственности родителей и детей. После выделения долей дети становятся полноправными собственниками жилой недвижимости", - уточнила эксперт.

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