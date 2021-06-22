В Минэкономразвития предложили узаконить деятельность гостевых домов

В Минэкономразвития разработают федеральный закон, который будет регулировать деятельность гостевых домов на российских курортах. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил в своем инстаграм.

"Сейчас запрещено размещать гостиницы и оказывать гостиничные услуги в жилых домах. А их только в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае более 15 тысяч", - написал он.

По словам министра, благодаря новому закону о туристической деятельности, у бизнеса появятся "четкие и прозрачные правила работы, предприниматели получат поддержку государства наряду с другими отраслями, а инвестировать в гостевые дома будет законно и безопасно".

"Мы хотим дать людям возможность зарабатывать легально, а в ответ ждем соблюдения нормативов и законодательства. Наша цель - не штрафы, а диалог и сотрудничество", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что сейчас разрабатываются санпины, стандарты качества услуг, требования к пожарной безопасности и техническому оборудованию гостевых домов. Осенью законопроект внесут в Госдуму. Планируется, что все эти новшества помогут сбалансировать интересы бизнеса, туристов и государства, а отдыхать на российских курортах станет интересней и безопасней.