Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Елена Манукиян 
14:55 22.06.2021

В Минэкономразвития предложили узаконить деятельность гостевых домов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Минэкономразвития разработают федеральный закон, который будет регулировать деятельность гостевых домов на российских курортах. Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил в своем инстаграм.

Фото: istock
Ростуризм возьмет качество услуг в гостиницах под жесткий контроль

"Сейчас запрещено размещать гостиницы и оказывать гостиничные услуги в жилых домах. А их только в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае более 15 тысяч", - написал он.

По словам министра, благодаря новому закону о туристической деятельности, у бизнеса появятся "четкие и прозрачные правила работы, предприниматели получат поддержку государства наряду с другими отраслями, а инвестировать в гостевые дома будет законно и безопасно".

"Мы хотим дать людям возможность зарабатывать легально, а в ответ ждем соблюдения нормативов и законодательства. Наша цель - не штрафы, а диалог и сотрудничество", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что сейчас разрабатываются санпины, стандарты качества услуг, требования к пожарной безопасности и техническому оборудованию гостевых домов. Осенью законопроект внесут в Госдуму. Планируется, что все эти новшества помогут сбалансировать интересы бизнеса, туристов и государства, а отдыхать на российских курортах станет интересней и безопасней.

Сейчас читают

ЖКХ
11:44

В России с 1 июля повысятся цены на газ на 3 процента

В России с 1 июля повысятся цены на газ на 3 процента

С 1 июля в России вырастут на 3 процента оптовые цены на газ, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Самые низкие цены сохраняются на Ямале, самые высокие - на Северном Кавказе

Недвижимость
19.06.2021

Путин: По итогам года РФ может выйти на рекордный объем ввода жилья

Путин: По итогам года РФ может выйти на рекордный объем ввода жилья

По итогам 2021 года страна может выйти на рекордный объем ввода жилья, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия". Строительная отрасль создает весомый задел для наращивания объемов

Ипотека
18.06.2021

ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7 процента годовых и первом взносе от 10 процентов. Максимальная сумма кредита в некоторых регионах составит 5 миллионов рублей