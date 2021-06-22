В Минсельхозе нашли способ, как обеспечить страну своим молоком

Минсельхоз планирует сохранить для молочной отрасли господдержку в виде компенсации капитальных затрат (CAPEX), рассказала в интервью "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Ведомство планировало отменить эту меру поддержки со следующего года. Эффективность CAPEX представлялась Минсельхозу недостаточной. Еще в прошлом году министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснял, что на рубль, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 рублей инвестиций. Тогда как в расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов.

По словам Елены Фастовой, вопрос заключался в финансировании - на CAPEX для молочной отрасли в последние три года затраты составляли 5 млрд рублей в год. Однако в министерстве признали, что это востребованная мера, которая позволяет привлекать инвесторов, наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком. В связи с этим было принято решение ее сохранить.

"CAPEX для бизнеса - мощный стимул. Например, до недавнего времени у нас не было массового промышленного производства овощей закрытого грунта. А благодаря капексам за последние три года мы практически выходим на самообеспеченность", - привела пример замминистра.

Она отметила, что сейчас эта мера также сохраняется для других сфер, где есть серьезная импортозависимость - при строительстве селекционно-гибридных центров, питомников, овощехранилищ, а также предприятий по переработке молока для детского питания.

Сохранение CAPEX позволит закрыть вопрос с самообеспеченностью молоком за 4-5 лет. Без них сделать это было бы затруднительно, считает генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. Сейчас мы производим 84% от внутренней потребности в молочных продуктах. В Доктрине продовольственной безопасности указан минимум в 90%.

Возмещение прямых затрат на строительство ферм особенно важно в сложившейся экономической ситуации, отмечает эксперт. За последний год себестоимость производства молочных продуктов выросла на 18% (апрель 2021 года к апрелю прошлого года). Прежде всего, серьезно подорожали корма. Выросли в цене упаковка, электроэнергия, ослабел рубль. Рост цен на молоко в рознице не компенсировал рост себестоимости, поскольку цены на молоко ограничивал потребительский спрос.

Артем Белов говорит, что знает несколько инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов, которые были заморожены, или инвесторы придерживали эти проекты. Сохранение CAPEX, возможно, убедят инвесторов реанимировать их.

"Последние пять лет отрасль получала льготные кредиты и CAPEX. Если решение о сохранении CAPEX будет принято, это будет хорошим знаком для инвесторов того, что в индустрию имеет смысл вкладываться, и государство будет это поддерживать. В свое время появление CAPEX позволило снизить окупаемость проектов на 2-3 года. А окупаемость проектов в животноводстве составляет более 10 лет", - говорит эксперт.

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