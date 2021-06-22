В Польше приступили к установке американской системы ПРО

В польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу американской системы ПРО Aegis Ashore. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Агентства по ПРО США.

Этот элемент американской противоракетной обороны должен был вступить в строй еще в августе 2018 года. Польская и американская стороны по-разному объясняли это в свое время. Американские генералы кивали в сторону нерасторопных польских подрядчиков, которые то не подвозили материалы, то заявляли о нехватке рабочей силы. Поляки, со своей стороны, сетовали на плохую погоду, якобы постоянно мешавшую строительным работам.

Еще в 2019 году польская компания Mostostal заявила о нежелании завершать заказанные ей в рамках контракта на строительство работы, поскольку американские партнеры регулярно задерживали выплаты, а также отказывались от переговоров. Министерство обороны Польши утверждало, что в сложившейся ситуации виновата польская компания, которая не соблюдала условия договора. Представители другого польского предприятия, Mostostal Zabrze, в 2018 году подали на американцев в суд по тем же причинам. При этом казалось бы родное министерство обороны Польши не поддержало своих соотечественников, заявив, что польские компании не соблюдали условия договора. Это фактически повторило заявление представителей Пентагона и представителей американского ВПК, участвующих в этом проекте.

Так или иначе, но герметично запакованные контейнеры с ракетами и чувствительными системами ПРО уже давно были отгружены и находились на особо охраняемой территории в Редзиково, но не распечатывались. В феврале этого года часть аппаратуры все-таки была распакована и установлена на временной площадке для тестирования. Агентство по ПРО отчиталось об успешном тестировании систем и сообщило, что за это время удалось переустановить и обновить аппаратное и программное обеспечение всей системы, устаревшее за время хранения в контейнерах на польской земле. Проверку, в частности, прошли радары SPY-1D(V) и системы управления огнем.

Немногим ранее польское издание Biznes Polska сообщило, что в конце мая этого года стало известно о получении главным подрядчиком Пентагона, компанией Lockheed Martin, дополнительного контракта на сумму почти в 31 миллион долларов. Согласно этому контракту Lockheed должна будет вплоть до июня 2023 года "оказывать инженерно-техническую поддержку, обеспечение безопасности, тестирование и обновление систем ПРО, добиться снижения рисков, а также содействовать продолжению работ по завершению строительства системы ПРО Aegis" в Польше.

По информации Пентагона, общая сумма, которую предполагается затратить на возведение и запуск этой системы в Редзиково, на данный момент составляет 186 миллионов долларов. По оптимистичным прогнозам американских военных, система должна заработать "не позднее 2022 года". Но это не точно, поскольку выделенных Lockheed Martin денег может снова не хватить. Как оказалось, строительство части глобальной ПРО в Польше сулит не только военно-стратегические преимущества для США, но и является удачным долгостроем, позволяющим "грамотно" распределять американский военный бюджет.

Наземная система Aegis Ashore практически идентична используемой на кораблях ВМС США системе Aegis. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что размещение и испытание подобных систем в Европе является нарушением положений ДРСМД. Кроме того, пусковые установки Mark 41 Vertical Launching System, используемые в этой системе, пригодны для пусков не только противоракет SM-3, но и крылатых ракет "Томагавк".