В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен в этом году пляжный отдых

Заразиться коронавирусом, купаясь в жаркую погоду в водоемах, невозможно, считает эксперт Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзором проводились исследования воды на наличие в них коронавируса, ни в одном случае положительных находок не выявлено, - рассказал "Российской газете" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он уточнил, что подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет. "Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции", - объяснил эксперт.

Тем не менее, пляжный отдых может представлять опасность, прежде всего, большим скоплением людей, отсутствием физического дистанцирования и пренебрежением к использованию средств индивидуальной защиты. "Конечно, загорать в маске на пляже необходимости нет, но за дистанцией лучше следить повнимательнее - не стоит располагаться там, где уже достаточно много отдыхающих или где затруднён проход к водоёму", - добавил Лебедев.

Много людей всегда в зонах пляжной торговли и питания, около раздевалок. И возникающие случайные, но многочисленные контакты, могут способствовать передаче коронавируса. "Не стоит забывать и о чистоте рук, если нет возможности вымыть руки с мылом, то следует пользоваться антисептиком. Если заходите в помещение - нужно обязательно надевать маску", - напомнил эксперт.