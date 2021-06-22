В Роспотребнадзоре рассказали, как купить качественные мясные продукты

Более 8,5 тонн некачественного мяса и мясной продукции изъято из оборота по итогам первого квартала этого года, сообщили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего нарушения выявляются в составе полуфабрикатов и колбасных изделий, где бывает превышено содержание соли, крахмала или, например, нитратов, нитритов, фосфатов, кошениля и каррагинана, которые входят в состав сосисок, делает их ароматными, вкусными и привлекательными на вид. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей, отмечают в ведомстве.

В ряде случаев в мясе или мясной продукции могут быть недопустимые дозы антибиотиков, иногда в них находят кишечную палочку или различные патогенные микроорганизмы.

Всего за 1 квартал 2021 года по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям Роспотребнадзор исследовал более 28 тысяч проб мяса и продуктов, которые его содержат.

В Роспотребнадзоре обращают внимание, что покупать мясо и мясную продукцию следует у проверенных продавцов, которые должны довести до сведения покупателя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения и режим работы. Продавец - индивидуальный предприниматель должен предоставить покупателю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Указанная информация размещается в удобных для ознакомления местах.

Мясные полуфабрикаты должны храниться в холодильнике, колбасные изделия при температуре не выше +6°С. При их покупке нужно обязательно изучить срок годности, установленный производителем.

Диетологи не рекомендуют употреблять готовые колбасные изделия чаще 1-2 раз в неделю.