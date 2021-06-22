В России могут ввести плавающую пошлину на удобрения

Российские власти ищут способ стабилизировать цены на минеральные удобрения: некоторые подорожали вдвое, что грозит снижением посевных площадей и урожая. Рост цен на удобрения могут также подстегнуть санкции Евросоюза против Беларуси, где выпускается около 20% калийных удобрений в мире.

Для стабилизации цен на минудобрения целесообразно ввести плавающие экспортные пошлины, которые будут рассчитываться от мировых цен по аналогии с зерном и подсолнечным маслом, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. Она уточнила, что от идеи заморозки цен (как на сахар и подсолнечное масло) на удобрения отказались. В необходимости введения механизмов регулирования цен на удобрения уверены и в минсельхозе.

"Сейчас стоимость минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителя не очень приемлема", - цитирует ТАСС министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. И с этим, по его мнению, "абсолютно точно надо что-то делать".

Цены на большинство удобрений последний год стремительно растут как на мировом, так и на внутреннем рынке. Так, по результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 22 июня аммофос (один из видов фосфорного удобрения) продавался за 55-59 тысяч рублей за тонну. Год назад его стоимость была практически вдвое меньше. Сейчас цены на минудобрения восстанавливаются после падения в полтора раза за последние три года, объясняют в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). В России этому также способствуют повышение цен на продовольствие: спрос на удобрения растет, площади под ключевыми культурами увеличиваются.

Для роста цен на калийные удобрения могут возникнуть и новые причины. Евросоюз готовит новые санкции в отношении Беларуси. Предполагается в том числе запрет на поставки белорусских удобрений в ЕС и даже транзит через эти страны. В Беларуси находится один из крупнейших производителей калийных минудобрений - "Беларуськалий". Удобрения занимают около 10% всего экспорта Беларуси, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Правда, на страны ЕС приходится менее 10% всех поставок. Крупнейшими импортерами являются Бразилия, Китай и Индия. И рынок Юго-Восточной Азии эксперты называют наиболее перспективным для роста поставок удобрений.

Любые нерыночные методы, будь то санкции, пошлины, заморозка цен и т.п. приводят к дисбалансу спроса и предложения на рынке, что в итоге бьет по аграриям либо ценами, либо дефицитом продукции, уверены в РАПУ.

В Россию поставляется около 120 тысяч тонн белорусских минудобрений - около 1% от всего объема производства в стране

В Россию "Беларуськалий" поставил в 2020 году всего около 120 тысяч тонн хлористого калия - это не более 1% от всего белорусского производства, приводят данные в РАПУ. Возможно, с введением санкций ЕС, "Беларуськалий" переориентирует часть потоков и на Россию. Потребление минудобрений в России растет: в этом году российские аграрии закупили 3,15 млн тонн - на 20% больше, чем в прошлом. Поэтому дополнительные объемы калия могут быть у нас востребованы. Однако в России есть свои крупные производители калийных удобрений. К тому же сейчас в стране реализуются новые калийные проекты. Поэтому увеличение поставок белорусских удобрений в Россию во многом будет зависеть от цен, условий и наличия региональных партнеров, говорят в РАПУ.