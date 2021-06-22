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Текст:   Сергей Тихонов 
11:44 22.06.2021

В России с 1 июля повысятся цены на газ на 3 процента

С 1 июля в России вырастут на 3% оптовые цены на газ, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Фото: Таисия Боршигова/ТАСС Фото: Таисия Боршигова/ТАСС
Фото: Таисия Боршигова/ТАСС

В середине года, как правило, происходит индексация оптовых цен на газ. Исключением был 2020 год, когда повышение было сдвинуто на месяц из-за пандемии коронавируса. Тогда цены выросли также на 3% с 1 августа.

Фото: gettyimages
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Индексация происходит в соответствии с одобренным правительством прогнозом социально-экономического развития РФ на три года, который делает Минэкономразвития.

Конечные цены на газ формируются из оптовой цены газа (около 80%), стоимости транспортировки газа (около 15%) и услуг региональных газовых компаний (около 5%).

Оптовые цены учитываются при формировании розничных цен на газ для населения, которые ниже оптовых на 20%.

Самые низкие оптовые цены на газ сохраняются на Ямале - 2769 руб . за тыс. кубометров, самые высокие - на Северном Кавказе, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Ростовской области - 5155 руб. за тыс. кубометров. Разница цен связана с доставкой газа до потребителей.

На тарифах на отопление для населения ежегодная индексация сказывается мало. В каждом регионе действует местные тарифы на газ, рост которых ограничен.

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