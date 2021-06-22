В России с 1 июля повысятся цены на газ на 3 процента

С 1 июля в России вырастут на 3% оптовые цены на газ, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В середине года, как правило, происходит индексация оптовых цен на газ. Исключением был 2020 год, когда повышение было сдвинуто на месяц из-за пандемии коронавируса. Тогда цены выросли также на 3% с 1 августа.

Индексация происходит в соответствии с одобренным правительством прогнозом социально-экономического развития РФ на три года, который делает Минэкономразвития.

Конечные цены на газ формируются из оптовой цены газа (около 80%), стоимости транспортировки газа (около 15%) и услуг региональных газовых компаний (около 5%).

Оптовые цены учитываются при формировании розничных цен на газ для населения, которые ниже оптовых на 20%.

Самые низкие оптовые цены на газ сохраняются на Ямале - 2769 руб . за тыс. кубометров, самые высокие - на Северном Кавказе, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Ростовской области - 5155 руб. за тыс. кубометров. Разница цен связана с доставкой газа до потребителей.

На тарифах на отопление для населения ежегодная индексация сказывается мало. В каждом регионе действует местные тарифы на газ, рост которых ограничен.