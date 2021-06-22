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22.06.2021 07:30
Рубрика: В мире

Палаты в 2000 метрах над уровнем моря

В самом высокогорном регионе Киргизии открыли современную клинику
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 136(8487)
Гостям из столицы демонстрируют новую клинику, построенную в Нарыне. Фото: Пресс-служба правительства КР Гостям из столицы демонстрируют новую клинику, построенную в Нарыне. Фото: Пресс-служба правительства КР
Гостям из столицы демонстрируют новую клинику, построенную в Нарыне. Фото: Пресс-служба правительства КР
Новая инфекционная больница открылась в административном центре самого труднодоступного региона Киргизии. Клиника на 70 мест появилась в городе Нарыне, расположенном на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Современное медучреждение, аналогов которому в области до сих пор не было, построили в течение года.

Как утверждают официальные источники, строительство инфекционной больницы обошлось бюджету в 79,2 миллиона сомов. В медицинском учреждении имеется 10 реанимационных койкомест, 10 палат интенсивной терапии, закрытые боксы, рассчитанные на 50 пациентов. Клиника оснащена системой подачи жидкого кислорода и оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В церемонии открытия новой клиники приняла участие зампредседателя правительства республики Жылдыз Бакашова. Она передала больнице современное медицинское оборудование на сумму в 3,5 миллиона сомов.

- Несмотря на непростую ситуацию с республиканским бюджетом, государство продолжает уделять особое внимание регионам, - заверила она. - Медицинские работники Нарынской области работают в непростых условиях высокогорья. Хочу выразить им большую благодарность за самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь граждан.

Фото: sputnik.kg
В Киргизии резко выросло число зараженных COVID-19

По словам Жылдыз Бакашовой, государство взяло на себя обязательство усилить поддержку медицинских работников. С июля правительство готово увеличить на 50 процентов заработные платы врачам разных категорий, а несколько дней назад из республиканского бюджета выделено 600 миллионов сомов на компенсации специалистам, работавшим в так называемых "красных зонах". "Все выплаты будут осуществлены в срок и в полном объеме", - заверила зампредседателя правительства.

Клиника, как утверждают в правительстве, будет укомплектована местными кадрами. В организациях здравоохранения Нарынской области заканчивают обучение 35 клинических ординаторов, которых затем направят на работу в новую больницу. В кабинете министров Киргизии призвали местных чиновников оказать поддержку медикам, чтобы не усугублять дефицит кадров, с которым столкнулись во многих регионах.

Тем временем

Министерство здравоохранения и социального развития начало выплачивать компенсации медикам, переболевшим COVID-19, и семьям их погибших коллег. Об этом сообщают в пресс-центре ведомства.

- Медицинским работникам, подавшим документы до 11 января 2021 года, будет выплачено по 200 тысяч сомов, - поясняют в минздраве. Семьи погибших вследствие инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей и профессионального долга, в свою очередь, получат по миллиону сомов.

С начала пандемии COVID-19 заразились свыше пяти тысяч медицинских работников. 4,7 тысячи из них выздоровели. Более сотни медиков погибли.

В мире экс-СССР Киргизия

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