В Швейцарии открыли дело против банка, где Хуан Карлос I хранил миллионы

Швейцарский регулятор финансового рынка начал расследование в отношении частного банка Mirabaud and Cie, где испанский король Хуан Карлос I хранил с 2008 по 2012 год миллионы, полученные от Саудовской Аравии за помощь в подписании ряда контрактов. Речь идет о сумме в 65 миллионов евро.

Как стало известно газете El Pais, следователей интересует, следовал ли банк всем протоколам и провел ли комплексную проверку столь крупного вклада. Прокуратура Женевы считает, что банк был частью схемы по отмыванию денег.

Как уже выяснилось, большая часть руководства и партнеров финансовой организации не были в курсе, что их клиентом является испанский король (на тот момент Хуан Карлос I еще не отрекся от престола в пользу своего сына). Об этом знали буквально несколько человек. Также прокуратура установила, что вопрос декларирования в испанском казначействе этих 65 миллионов евро ни разу не поднимался банком.

Сам вклад был закрыт в 2012 году, когда Хуан Карлос I попал в центр скандала после охоты на слонов в Ботсване. На тот момент Испания была погружена в экономический кризис. К тому же сам монарх был председателем испанского отделения Фонда защиты дикой природы WWF. Все это вызвало недовольство простых испанцев.

Напомним, почетный король Испании неоднократно оказывался замешан в скандалах. В последнее время его подозревают в сокрытии крупных сумм денег за пределами королевства, в основном в швейцарских банках. Дело в том, что дорогостоящие подарки в Испании необходимо декларировать и платить с них налоги.

На фоне посыпавшихся обвинений Хуан Карлос I покинул Испанию и с августа 2020 года проживает в ОАЭ. Тем временем его адвокаты пытаются урегулировать претензии, почетный король уже уплатил сотни тысяч евро, чтобы покрыть задолженность по налогам.

Стоит отметить, что испанские монархи имеют неприкосновенность во время своего правления, но отречение Хуана Карлоса в пользу своего сына сделало его уязвимым для судебного преследования.