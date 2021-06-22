Эпидемиологическая ситуация ухудшается, жара усиливается, а на пляжи хлынули толпы туристов и местных жителей. Несмотря на ажиотаж у водоемов, там вполне безопасно - вирус не живет в воде. Причем как в морской, так и в пресной.

Как рассказал "РГ" руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, вирус - это сложное образование, которое состоит из молекул белка, и для того, чтобы ему сохраниться, нужен изотонический раствор, то есть чтобы соленость воды была близка к солености физиологического раствора. Даже морская вода до такой не дотягивает.

"В обычной воде - водопроводной или дистиллированной - такого нет. Плюс в воде есть кислород, который активно окисляет вирус. В воде, особенно, если это водопроводная вода, содержатся остатки хлорирования, каких-то иных растворенных там газов и веществ, которые инактивируют вирус.

Вода из открытых водоемов -как морская, так и пресная -не может являться источником новой коронавирусной инфекции

"Роспотребнадзор проводил исследования воды на ­наличие в них коронавируса, все отрицательные", - уточнил "РГ" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил ­Лебедев. Вода из открытых водоемов в любом случае не может ­являться источником ­передачи новой коронавирусной инфекции, добавил эксперт.

Тенденции

Моря готовятся к наплыву

Первые рейсы из России - их около 80 - вылетели в Турцию 22 июня, в первый же день после возобновления авиасообщения между странами. На отдых отправились более 12 тысяч россиян. На фоне сильной загрузки отечественных курортов на Черном море объем бронирования на них снизился. На прошлой неделе стартовал и новый этап программы туристического кешбэка (с покупкой путевок на осень). Но сейчас на российском юге предложение не соответствует спросу - свободных номеров либо нет, либо они не соответствуют ожиданиям. В результате ряд туристов задумались о срочном перебронировании туров за рубеж.

Вылетают россияне в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум из 32 городов, сообщили в Росавиации. К концу недели число рейсов увеличится до 160, сообщил "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. За три месяца в Турции смогут побывать около 3 млн россиян. Страна стала символом доступного и качественного отдыха. Тому есть причины - при длине береговой линии в 7 тыс. км пляжи на Средиземном и Эгейском морях в Турции занимают сотни километров. Инфраструктуру для туристов турки начали создавать с 1970-х сначала для себя, а затем для приезжающих немцев, голландцев и англичан, говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Рейсы в Турцию из аэропортов Москвы и еще более 30 городов снова отправляются примерно каждые полчаса. Фото: Сергей Михеев

Стандарты турсервиса во многом задавал немецкий бизнес. Внесли свою лепту в финансирование туриндустрии Турции и россияне, открывшие для себя эту страну в 1990-е.

В России на трех южных морях - Азовском, Черном и Каспийском - лишь около сотни километров пляжей. В Краснодарском крае насчитывается всего 45 отелей категории "пять звезд", а на побережье в Анталье - более 500, замечает Горин.

На возросшем спросе турбизнес старается заработать. Сейчас, например, в Турции в отеле "три звезды" можно отдохнуть неделю по системе "все включено" с перелетом в среднем за 40-50 тысяч рублей. В России за ту же цену предлагаются туры только с завтраками и без перелета. Как рассказал "РГ" представитель туроператора "Алеан", недельный отдых в июне на семью из двух взрослых и одного ребенка в отеле "три звезды" в Геленджике с завтраками обойдется в 53,2 тыс. руб. Недельный тур в Ялту, но уже с трехразовым питанием, обойдется в 103 тыс. рублей. Тем не менее пока массовых отказов от бронирований на российском юге нет, отмечает представитель туроператора. Те, кто планировал отдых в Турции, ждали ее открытия. К тому же воспользоваться спросом пожелает и бизнес в Турции, стоимость туров уже выросла на 40-60%, замечает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Пока массовых отказов от бронирований на российском юге в связи с открытием Турции не наблюдается, говорят представители турбизнеса

Возобновить авиасообщение с курортами Турции оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил после стабилизации в стране эпидемиологической ситуации с учетом высоких показателей вакцинации. Ехать на российские курорты некоторые туристы опасаются из-за той же эпидемиологической обстановки, указывают эксперты.

В Турции ждут, когда россияне снова заполнят пляжи и подпитают туриндустрию своими деньгами. На фоне ажиотажного спроса цены на туры уже пошли вверх. Фото: Getty Images

Для создания качественной туристической инфраструктуры России предстоит пройти свой путь. В советское время внимание уделяли санаторно-курортному лечению, а в 1990-е было не до туризма. Уделять внимание поддержке внутреннего туризма начали только в двухтысячные годы. Сейчас действия государства в этом направлении стали особенно активны. Нехватку качественных отелей на южных курортах России признают в Ростуризме. В этом году будет запущена программа строительства отелей за счет льготных кредитов, для стимулирования спроса с прошлого года начала действовать программа туристического кешбэка, запущены чартеры по России.

По словам экспертов, кешбэк поможет перенаправить часть турпотока с юга на другие регионы. Но опять же для туристов нужно создавать качественную инфраструктуру не только размещения, но и развлечений. К тому же для россиян все равно пляжный отдых всегда будет в приоритете просто из-за довольно холодного климата.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, льготные кредиты помогут поддержать инвесторов, которые приходят в гостиничную сферу. В последнее время интерес к этому бизнесу растет. Окупаемость отеля при вложениях в сотни миллионов рублей составляет от 10 до 20 лет. Так что строительство отелей обязательно должно быть увязано с развитием дорог, инженерных сетей, транспорта, считает Барзыкин.

Можно в какой-то мере учесть опыт той же Турции. Там на заре развития массового туризма безвозмездно выделяли земельные участки на 15-25 лет, применяли стратегическое планирование территории, предоставляли налоговые каникулы на пять лет, говорит Волков. В России нужно найти новые территории для строительства отелей. Например, будет развиваться Западный и Восточный Крым, незанятые территории в Краснодарском крае. Стоит максимально вложиться на 10-15 лет в развитие туризма за счет национального проекта. "Нужны также скоростные решения по выделению земельных участков, инвестиций. Сейчас все решения занимают годы для россиянина, а для иностранцев еще больше", - говорит Волков.

Развивать внутренние туристские маршруты предполагается в рамках нацпроекта, открытие Турции на этих планах никак не скажется, говорят в пресс-службе TUI Россия. Для развития внутреннего туризма открытые границы и конкуренция с зарубежными курортами пойдут на пользу. "Это стимулирует российские компании работать над уровнем сервиса, в том числе заимствовать зарубежный опыт", - отметили в комапнии.

Транспорт

"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных. Нововведения призваны обеспечить комфортный перелет всех категорий пассажиров, сообщили в авиакомпании.

Согласно новым правилам, пассажир имеет право перевозить трех животных (ранее - только одного). В одной переноске можно провозить двух взрослых животных (более шести месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает восемь килограммов.

Время подачи запроса на перевозку сократилось до шести часов (ранее - не менее 24 часов до вылета).

Кроме того, новые правила предполагают фотосъемку животного и клетки при регистрации. На клетку должен крепиться стикер с данными питомца и телефоном владельца.

"Введены дополнительные ограничения времени нахождения контейнера на перроне, а также требования по использованию защиты при транспортировке от непогоды. Выделены места для обеспечения комфортного ожидания животного", - отметили в компании.

Также "Аэрофлот" снял ограничения на перевозку собак брахицефальных пород (с укороченной мордой и плоским носом): мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сократился и список потенциально опасных пород - с 75 до 12.

Подготовил Михаил Загайнов

Полтора метра на берегу

Супержара - а в Москве в эти дни обещают до плюс 37, чего в июне не было 100 лет - гонит москвичей поближе к воде. Официально в столице разрешено купание в восьми зонах отдыха, пять из которых расположены на озерах и прудах, а три на Москве-реке и водохранилище. На пятнадцатимиллионный город это немного, и поэтому на берегах водохранилищ сейчас часто яблоку негде упасть.

О том же, что в столице еще и пандемия коронавируса, на самых старых и популярных пляжах в Серебряном бору напоминают лишь пара табличек о необходимости соблюдать социальную дистанцию да дозаторы с антисептиками на постройках. В управлении Роспотребнадзора по Москве "РГ" заверили: водоемы прошли проверку на безопасность. Ни в одном из них возбудителей COVID-19 не обнаружено - ни в воде, ни в песке.

Основная публика на берегах в Москве отдыхает по старинке: расстелив на травке полотенце или подстилку. Вот одно из семейств с четырьмя ребятишками раскладывает вокруг детские игрушки, обозначая свою территорию. "В Анапе научились, чтобы соседи к воде не ходили по нашим головам, - делится Ксения, тридцатилетняя многодетная мать. - Да и за социальную дистанцию сойдет". Несмотря на то что пляж - открытое место, санитарные врачи все-таки действительно рекомендуют соблюдать и здесь дистанцию в 1,5 метра. Впрочем, придерживаются этой нормы далеко не все.

"Не боитесь заразиться?" - спрашиваем у загорелых девушек, которые лежат почти вплотную друг к другу. "Мы сюда первые пришли, а теперь, когда народ набежал, нам уходить что ли?" - отвечает вопросом на вопрос одна из подружек. Взяв кошелек, девушка неспешно направляется в сторону кафе - помещения с прозрачными стенками и белой крышей из тента. За стойкой бармен с длинными дредами на голове разливает разноцветный коктейль. Другой цедит из бочонка разливное пиво по кружкам. Оба - без масок.

На берегах водохранилищ сейчас часто яблоку негде упасть. Но пандемию ведь никто не отменял. Фото: Аркадий Колыбалов

Интересуюсь, проверки не боитесь? "Жарко тут, в выходной никто не придет из проверяющих", - отвечает обладатель дредов. Схожую картину корреспонденты "РГ" наблюдали и на других пляжах города, в частности, в Левобережном, где отдыхающими телами забиты не только длинные деревянные помосты под навесом, но травянистый берег и даже спортивная площадка для игры в волейбол…

Алексей Худобородов, начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве, рассказал "РГ": "Собираясь на пляж, помните: социальная дистанция должна соблюдаться везде, в том числе на берегу и в воде - не стоит располагаться на лужайках, где уже много отдыхающих, или заходить в водоем с большим скоплением людей. Лежать в маске на пляже не нужно. И последнее: любой прокатный инвентарь, в том числе лежаки и шезлонги, должен обязательно дезинфицироваться средствами с вирулицидным действием администрацией пляжа после каждого использования. Для надежности отдыхающим лучше протереть его самим".

Подготовила Ирина Огилько

Заплыв под градусом

Вологодская область изнывает от жары. По сообщениям синоптиков, отклонение от нормы составляет более семи градусов. Может быть, побит абсолютный рекорд июня за весь период наблюдений. Естественно, что жителей региона солнце погнало к водоемам.

На Вологодчине техническое освидетельствование ГИМС прошли 12 пляжей. Из них шесть - в Череповце, один - в Вологде, один - в Череповецком районе, остальные - в детских лагерях. Из шести череповецких пляжей рекомендуют купаться в четырех. Но народ этим не остановить. За последние дни был побит и рекорд посещения пляжей. Как рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, самым загруженным стал пляж в Зашекснинском районе. Однако не все отдыхающие ведут себя адекватно. "Некоторые заплывали на судовой ход. Все они были в состоянии опьянения. На фарватере, когда садится солнце и есть блики, с проходящих катеров пловцов не видно. Человека может просто раздавить", - сообщил Дмитрий Санакоев. Только за прошлую неделю на пляжах зафиксировали около 200 нарушений: 17 человек заплыли за буйки, 179 были под мухой. Их выдворили. Но не везде подобный отдых заканчивается нормально.

В поселке Шексна утонула 55-летняя женщина, причем, как говорится, буквально там, где и глубина-то по колено. Компания родственников и знакомых отдыхала на пляже на улице Сапожникова. Распивали спиртные напитки. А потом женщина вместе с сыном отправилась освежиться. Далеко не поплыла, осталась на мелководье. Только через какое-то время компания обратила внимание, что женщина пропала. Несмотря на усилия спасателей и медиков, реанимировать жительницу Шексны не удалось.

Подготовила Светлана Цыганкова, Вологда