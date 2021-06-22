Новости

В Вооруженных силах РФ выработался коллективный иммунитет к коронавирусу 14:19
У "Гантера" из "Друзей" диагностирована 4-я стадия рака 14:05
Еврокомиссия одобрила закупку 150 миллионов доз вакцины Moderna 14:04
Более 800 человек удалено с ЕГЭ за нарушения 14:02
Памфилова: Больше всего атак на сайт ЦИК идет из США и Британии 13:59
Экс-директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов назначен его президентом 13:57
Режиссер-мультипликатор Светлана Ельчанинова умерла в 46 лет 13:51
Шойгу: В российской армии от коронавируса привиты более 900 тысяч человек 13:46
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Google 13:39
С Шубенкова сняты подозрения в употреблении допинга 13:38
МИД Беларуси: Новые санкции это фактически объявление экономической войны 13:35
Дмитрий Саблин: "Каждая зажженная свеча памяти - это наша защита от искажения истории России" 13:30
Пассажирку зарегистрировали на рейс из Челябинска под чужим именем 13:29
Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020 13:28
Визит Путина на Чемпионат мира по футболу в Катаре пока не обсуждался 13:24
В Госдуме предлагают организовать горячее питание для учеников средней школы 13:24
Каннский фестиваль наградит Марко Беллоккьо почетной Пальмовой ветвью 13:18
Памфилова: Кампания против трехдневного голосования провалилась 13:18
Жара в Москве побила рекорд 1917 года 13:16
Совокупное мировое богатство в 2020 году выросло на 7,4% 13:09
Баскетбольный клуб "Самара" выходит на новый уровень 13:06
В Крыму подано 829 заявок на возмещение ущерба от потопа 13:05
В оперштабе пояснили рекомендацию о переводе на удаленку работников 12:56
В Новосибирске изготовят спутник для мониторинга "космической погоды" 12:56
Россияне снизили число бронирований на южные курорты России 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 14:19
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах РФ выработался коллективный иммунитет к коронавирусу

Текст: Александр Степанов

Прививочная кампания от коронавируса помогла сформировать коллективный иммунитет в российских вооруженных силах. Как сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас от COVID-19 вакцинировано уже более 900 тысяч человек, в том числе 85 процентов военнослужащих. По его словам, для своевременной поставки вакцин организовано взаимодействие с Минздравом России.

Фото: ТАСС
В ПФР объяснили подсчет трудового стажа в период срочной службы в армии

Как напомнил замминистра, главный государственный санитарный врач Минобороны выпустил постановление от 18 июня, согласно которому введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих.

Кроме того, это постановление распространяется на работников, задействованных на социально важных объектах, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году
Песков: "Бессмертный полк" пройдет после полной вакцинации россиян
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет