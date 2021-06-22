Верховный суд разрешил направлять претензии продавцам по WhatsApp

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разрешающее в некоторых случаях урегулировать спор в досудебном порядке через мессенджеры или соцсети. Например, граждане получат возможность в электронном режиме договориться о возврате товара в магазин, добиться компенсации от парикмахера, испортившего прическу, или заставить банк провести перерасчет по кредиту.

В целом документ разъясняет правила досудебного урегулирования споров. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в некоторых случаях досудебная процедура является обязательной, то есть стороны в любом случае должны попытаться урегулировать вопрос миром.

"Например, в спорах с финансовыми организациями потребитель должен сначала обратиться в службу финансового уполномоченного", - пояснил он. То есть сначала человек должен написать претензию в банк, потом - финомбудсмену.

Кроме того, досудебные процедуры применяются и в массе других споров. Только пройдя их и не добившись успеха, человек может идти в суд. Но суду нужны подтверждения, что формальности соблюдены и предварительные переговоры проведены. Так что гражданину важно иметь на руках юридические доказательства того, что он пытался договориться. Поэтому сейчас люди часто подают на бумаге официальные претензии только чтобы получить на них отметки о вручении документа. Однако в наш век, когда многие переговоры ведутся онлайн, проще договориться по телефону и показать суду отметку из мессенджера.

Например, по спорам об устранении недостатков товара или о замене товара ненадлежащего качества человек вправе сразу идти в суд. Тем не менее у покупателя есть финансовые стимулы для того, чтобы попытаться урегулировать проблему с продавцом, а у продавца - удовлетворить законные требования. Потому что если продавец проигнорирует эти требования, то суд может взыскать с него в пользу потребителя еще и штраф - плюс 50 процентов от взысканной суммы.

Во многих случаях искать защиту интересов в суде можно лишь пройдя досудебные процедуры

Почетный адвокат России Никита Филиппов обратил внимание, что электронная переписка будет признаваться только при соблюдении ряда условий. Например, если данный порядок общения является сложившейся практикой. Скажем, представители компании-застройщика изначально высылали клиенту по WhatsApp деловую документацию.