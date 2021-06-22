Видео: Митинг-реквием прошел в Брестской крепости

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", цитадели, которая первой приняла на себя 22 июня 1941 года удар германских войск, состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, которое транслировало в прямом эфире белорусское телевидение.

По сложившейся традиции, ровно в 03:30 на речную гладь Буга пограничники опустили венки с горящими свечами в память о тех, кто героически сражался с врагом, и кого не пощадила война. На площади звучали "Журавли" композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, а в небо взлетели десятки белых шаров как символы душ, не вернувшихся с боевых полей.

Букеты летних цветов и венки были возложены сегодня к Вечному огню и надгробиям солдатских могил от ветеранов, Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России, руководства Исполнительного комитета СНГ, членов коллегии Евразийской экономической комиссии и белорусского духовенства.

Участники митинга воскрешали в своих выступлениях героические страницы истории. Они подчеркивали, что воины более тридцати национальностей почти месяц мужественно сражались с врагом, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов.

"Сегодня у нас есть право вновь осмыслить масштаб подвига защитников Брестской крепости, солдат, защитивших свое единое отечество и взявших на себя огромную ответственность за освобождение стран Европы", - отметил госсекретарь СГ России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Он напомнил, что совсем недавно ушел из жизни последний из живых героев Брестской крепости, а с портретов сегодня на нас смотрят те, кого уже давно нет, и нынешнее поколение должно помнить об их подвиге и чтить его.

Казалось бы, все точки над "i" расставлены, но удивительным образом, с сожалением констатировал государственный секретарь СГ, нарастают попытки фальсифицировать историю, заставить думать по-другому, переписать историю сражений Великой Отечественной войны.

Ветеран Абрам Миркин, который в свои сто лет приехал на брестскую землю из Орла, был зенитчиком, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а победу встретил на границе с Финляндией. "Очень важно, чтобы молодежь впитала в себя то, что совершили их прадеды и деды для Победы. Я хотел бы, чтобы они сохранили эту память", - сказал ветеран.

Затем на Кобринском укреплении в крепости началась военно- историческая реконструкция обороны цитадели с участием более 300 реконструкторов из Союзного государства, Украины и стран Балтии. Зрелищное представление началось с показа последнего мирного дня гарнизона, затем продолжилось эпизодами боя. В них отразили атаку отважного воина Самвела Матевосяна, мужество майора Петра Гаврилова.

Памятные мероприятия продолжатся до вечера, а затем в мемориальном комплексе состоится концерт-реквием, посвященный 80-летию начала героической обороны Брестской крепости.

В 1965 году, напоминают обозреватели, Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".