Видео: Акция Памяти к 80-летию со дня начала войны

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаем дань памяти великому поколению победителей - нашим героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим - жизнью.

Нажмите на фото для просмотра акции Памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Фото: vesti.ru

На "Парящем мосту" у парка "Зарядье" под открытым небом выступили знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы в этот час еще раз вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины.

Прозвучал "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, наших самых известных актеров и прославленных на весь мир музыкантов.