22 июня -день памяти и скорби

К 80 летию начала великой отечественной войны
Рубрика: Общество
Проект: 22 июня - День памяти и скорби
22.06.2021 04:00

Видео: Акция Памяти к 80-летию со дня начала войны

22 июня в 04.00 на телеканале "Россия 1" началась прямая трансляция акции Памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. (Видео смотрите по ссылке). Именно в этот день и час 80 лет назад на нашу землю напали вооруженные до зубов войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже вся Европа.

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаем дань памяти великому поколению победителей - нашим героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим - жизнью.

Нажмите на фото для просмотра акции Памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Фото: vesti.ru

На "Парящем мосту" у парка "Зарядье" под открытым небом выступили знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы в этот час еще раз вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины.

Прозвучал "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, наших самых известных актеров и прославленных на весь мир музыкантов.