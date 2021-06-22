Визит Путина на Чемпионат мира по футболу в Катаре пока не обсуждался

Президент России Владимир Путин пока не обсуждал с главой ФИФА Джанни Инфантино возможность своего приезда на чемпионат мира по футболу в Катар в 2022 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос на эту тему.

Накануне российский лидер обсудил с Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре (планируется с 21 ноября по 18 декабря 2022 года) и наследие ЧМ, прошедшего в РФ.

Режим проведения чемпионата в Катаре будет понятен позднее, напомнил Песков. Дело в том, что ситуация с пандемией коронавируса меняется, и организационные моменты еще предстоит определить ближе к началу первенства.

В целом вряд ли могут возникнуть какие-то проблемы с возможностью приезда Путина на данный чемпионат, добавил пресс-секретарь президента.