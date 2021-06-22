Власти Испании помиловали осужденных каталонских политиков

"Совет министров сегодня принял решение помиловать девять человек, приговоренных судом по делу о "процессе" (попытках добиться отделения Каталонии от Испании), которые остаются в тюрьме", - отметил Санчес. По его словам, это шаг необходим для восстановления сосуществования каталонцев и остальных испанцев.

Как подчеркнул премьер, эти политики были осуждены не за свои идеи, а за свои действия, противоречащие законности. В связи с этим, хотя каталонские националисты и смогут оказаться на свободе, им по-прежнему будет запрещено занимать государственные и выборные должности. Кроме того, помилование может быть отозвано, если они снова совершат те же самые преступления.

По словам Санчеса, "пришло время перевернуть страницу" и "открыть новый этап диалога". "Настало время сосредоточить все наши силы на улучшении жизни нашего народа", - заключил глава правительства.

Стоит отметить, что прежде чем осужденные каталонские политики выйдут на свободу, властям предстоит предпринять ряд действий. Так, декрет о помиловании должен подписать глава государства король Филипп VI, соответствующий указ должен быть опубликован в "Официальном государственном вестнике", а Верховный суд, тот самый, что вынес им приговоры, согласовать некоторые шаги.

Стоит отметить, что решением правительства недовольна как оппозиция, так и каталонские националисты. Народная партия уже заявила, что попытается опротестовать решение кабмина в суде. А в Каталонии считают предпринятые Мадридом шаги недостаточными для разрешения конфликта. Националисты настаивают на амнистии (то есть освобождении от уголовной ответственности) всех причастных к "процессу" отделения региона от Испании, а также требуют предоставить им возможность провести новый референдум. Дело в том, что помилование касается только тех девяти политиков, что получили реальные сроки, и не распространятся ни на тех, кто отделался крупными штрафами, ни на экс-главу Женералитата Карлеса Пучдемона и нескольких его советников, бежавших за границу.