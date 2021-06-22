Володин возложил цветы к могилам участников ВОВ на Новодевичьем кладбище в Москве

Россия всегда будет помнить о подвиге солдат и офицеров в Великой Отечественной войне. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после церемонии возложения цветов на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает сайт ГД, спикер в День памяти и скорби почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил цветы на могилы героев обороны столицы, похороненных на Новодевичьем кладбище в Москве.

"Всегда будем помнить о подвиге наших солдат и офицеров, - заявил председатель ГД. - Сделаем все, чтобы память об их героизме и мужестве передавалась из поколения в поколение. Никогда не забудем, какой ценой завоевана победа".

Володин напомнил, что война прошла через каждую семью, унесла миллионы жизней, разрушила судьбы людей.

"Вечная слава и низкий поклон ветеранам Великой Отечественной", - подчеркнул он.