Трагический первый день Великой Отечественной - первый шаг к великой победе во Второй мировой

Каждый год 22 июня ровно в четыре часа у стен Брестской крепости, ставшей символом мужества и будущей победы, метроном звучит, как удары сердца. Представьте, какая была б канонада, если бы мы могли одновременно услышать сердца 27 миллионов советских людей, которых убил молох той войны.

22 июня 1941 года. Немецкие войска переходят государственную границу СССР. Фото: Фотограф Хеле / В объективе война. 1941-1945 / War through the Camera Lens

Одно из личных потрясений от Крепости-мемориала: при ее обороне в первый же день погибли представители более 30 национальностей. Среди них и Акакий Амвросиевич Шеварднадзе, родной брат министра иностранных дел СССР, почтить память которого он приезжал в Брест в девяностые годы вместе с немецким коллегой Геншером.

Кто и что предпочитает помнить сегодня, через 80 лет со дня вероломного нападения фашистского гитлеризма, когда воскресным июньским утром безмятежно спали миллионы семей...

Кто сегодня глух сердцем к метроному памяти? Кто занимается историческим ревизионизмом, пытаясь в этой трагедии поменять клеммы на противоположные?

Ответы на эти вопросы формулировал в год 75-летия Победы Владимир Путин в статье для американского журналаThe National Interest, напечатанной и в "Российской газете". Теперь одно из крупнейших немецких изданий публикует 22 июня статью президента РФ, посвященную началу Великой Отечественной войны. История не служанка политику, когда звучит очень личное: "Для моих родителей война - это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя. Где чудом осталась в живых мама. Отец. Имея бронь, ушел добровольцем защищать родной город".

Очень хотелось бы, чтобы и блогосфера, и политики молодых постсоветских государств, открещивающихся от совместной истории, услышали еще одного президента. С той стороны.

Вот последние новости информационных агентств со ссылкой на Das Erste:

"Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР и открыл выставку в германо-российском музее "Берлин - Карлсхорст", где в мае 1945 года генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции, положивший конец Второй мировой войне в Европе".

На памятное мероприятие были приглашены послы всех 15 стран бывшего Советского Союза. Посол Украины, а также представители стран Прибалтики отклонили это приглашение.

Штайнмайер выступил, на мой взгляд, с мужественной речью: "С первых же дней наступление германских войск было движимо ненавистью: антисемитизмом и антибольшевизмом, расовым безумием в отношении славянских и азиатских народов Советского Союза. Война немцев против Советского Союза была варварством убийц".

И далее: "При всех политических разногласиях, при всей необходимости спорить о свободе, демократии и безопасности должно быть место для памяти! - заявил Штайнмайер. - Я в скорби склоняюсь перед украинскими, белорусскими и русскими жертвами, перед жертвами, которые принесли все народы на территории бывшего Советского Союза".

Штайнмайер: "При всех политических разногласиях, при всей необходимости спорить о свободе, демократии и безопасности должно быть место для памяти!"

Эти слова звучат с немецкой земли, где давно рассекречен завет Альфреда Розенберга, кстати, повешенного по приговору Нюрнбергского трибунала: "Задачи нашей политики должны идти в том направлении, чтобы выкроить из огромной территории Советского Союза государственные образования и направить их против Москвы..."

А сегодня некоторым уже и Гитлера не надо.

Когда в братской соседней стране идут маршем ненависти нацисты с факелами, ощущение, что адвокаты дьявола собираются на огненный пир Валтасара. Исторический финиш этой библейской истории известен.

Декларация исключительности одной нации - это первый шаг к большой беде.

Как показал июнь 41-го - к большой войне.

От дружбы еще никто не умер. От ненависти гибли целые цивилизации.

Фронтовик Даниил Гранин, тоже выступивший несколько лет назад с исторической речью в немецком бундестаге, как Ленинград умирал, но побеждал в блокаду, сказал библейское: простить и помнить.

Черный день. 22 июня. Только три процента дошли до победы из тех, кто ушел воевать в первый день войны .Чтобы наступил май 45-го без нацистской чумы.

Нет других слов: через века, через года - помните.

Чтобы адвокаты дьявола не украли у нас Память и Победу.