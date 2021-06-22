Впервые за два года стоимость нефти Brent превысила $75

Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые за два года. Стоимость фьючерса данной марки с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%, до 75,02 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:20 по московскому времени.

В последний раз цена Brent превышала 75 долларов за баррель в апреле 2019 года. К 04:27 цена нефти марки Brent находилась на уровне $75,01 (+0,15%). Нефть марки WTI дорожает до $73,14 за баррель (+0,03%), пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что нефть Urals перешагнула отметку в 70 долларов за баррель. Последний раз данная марка торговалась на таком уровне в мае 2019 года.

С первого июля в России вырастет экспортная пошлина на нефть в России. Она повысится на 2,7 доллара и составит 61,5 доллара за тонну. Размер экспортной пошлины на следующий месяц для российской нефти определяется из расчета средней цены нефти марки Urals, которая за период мониторинга с 15 мая по 14 июня 2021 года составила 67,90 доллара за баррель, или 495,7 доллара за тонну.