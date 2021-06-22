Врач дала пять советов для продления жизни на десять лет

Британский врач Федерика Амати дала рекомендации, которые позволят увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Как пишет газета Express, в своих советах специалист опиралась на анализе привычек жителей "голубых зон", где фиксируется максимальная продолжительность жизни. В список вошли Окинава, Сардиния, Икария (Греция), Никоя (Коста-Рика) и Лома-Линда (Калифорния).

По мнению Амати, большое число долгожителей в этих регионах объясняется режимом питания - растительная диета, включающая фрукты, овощи, крупы и бобы. По словам врача, комбинация этих продуктов позволяет поддерживать иммунные и противовоспалительные функции организма.

Также в число рекомендаций вошли прогулки, умеренное потребление еды, сокращение алкоголя и минимизация стрессовых ситуаций.