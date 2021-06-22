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22.06.2021 05:15
Рубрика: Общество

Врач рассказал об опасной болезни, связанной с полетом на самолете

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лето - это сезон отпусков и многие туристы отправляются к месту отдыха на самолете. При этом обычный перелет может спровоцировать развитие опасной болезни под названием аэроотит.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Фактором риска для развития такой проблемы становится вариант, когда человек заходит на борт самолета с насморком. На этом фоне воспаляется слуховая труба, а за ней втягивается в данный процесс и среднее ухо", - сказал aif.ru кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Симптомами аэроотита являются заложенность уха и боли в нем с разной степенью интенсивности. Кроме того, снижается слух и появляется звон в ушах. Опасность также представляют чрезмерно мощные кондиционеры, которые направлены в одну точку, а холодные потоки воздуха могут привести к простуде и развитию отита.

Друга "летняя" проблема с ушами может проявиться во время отдыха на воде. "Принцип простой - вода холодная и резко попадает в ухо, сразу же провоцирует отит", - говорит Владимир Зайцев.

Врач считает: при появлении дискомфорта не стоит надеяться, что болезненное состояние само пройдет, так как существует риск перехода болезни в более глубокое воспаление. Для решения проблемы необходимо обратиться к врачу, который назначит препараты и лечение.

Общество Здоровье

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