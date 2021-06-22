Пленум Верховного суда РФ принял два постановления, подробно разъясняющее, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах. Первый документ детализирует правила рассмотрения дел в апелляциях, второй - в кассациях.

Одно из важных разъяснения касается освобождения граждан от заочных долгов, приписанных человеку по упрощенной схеме. Спасением невиновных должников должны заняться новые суды - кассационные суды общей юрисдикции.

Сегодня миллионы граждан оказываются в должниках совершенно неожиданно для себя самих. Внезапно с их карт исчезают деньги. А когда раздосадованный гражданин начинает наводить справки, выясняется, что судебные приставы списали средства, выполняя приказ суда.

Именно приказ: судебный приказ - упрощенная процедура, позволяющая без лишних хлопот записать практически любого человека в должники. Принципиальное условие: долг должен быть реальным, и его никто не оспаривает. Однако на практике процедуру освоили мошенники, навешивающие на граждан лишние или вообще несуществующие долги.

"Судебные приказы призваны разгрузить судебную систему, упростив разрешение бесспорных дел, - поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Институт судебных приказов может быть эффективным механизмом при условии соблюдения процедуры, предусматривающей прежде всего уведомление гражданина. Когда уведомление приходит вовремя, у гражданина есть возможность своевременно отменить судебный приказ. Проблема в том, что сегодня уведомления не доходят до адресатов".

За год суды вынесли более 17,6 миллиона судебных приказов о взыскании средств с граждан

Иными словами, если человек вовремя узнает, что судья выписал приказ, то может подать возражения. Тогда бумага никуда не уйдет из суда. А спор, если заявителю действительно есть, что предъявить, будет рассматриваться в обычном порядке. Однако если информация не дойдет до гражданина в установленный срок, приказ вступит в силу. И просто так его уже не отзовешь. В этом-то и проблема.

"Поэтому крайне важно, чтобы эффективно работал механизм отмены уже вступивших в силу судебных приказов", - отмечает Владимир Груздев.

Как разъясняет Верховный суд РФ, обжаловать судебные приказы надо напрямую в кассационные суды общей юрисдикции. Апелляции для таких приказов нет. Адвокат Вячеслав Голенев напоминает, что на обжалование приказа у должника есть три месяца.