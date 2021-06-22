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Рубрика: Культура

Всероссийский литературный конкурс "Класс!" объявил имена финалистов

Текст: Наталья Лебедева
Победитель новой номинации "Выйди из класса" и имена 50 финалистов третьего сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!" были объявлены на книжном фестивале "Красная площадь". Именно эти ребята в начале сентября приедут в Москву, чтобы побороться за победу в конкурсе, приняв участие в мастерских с членами жюри и написав эссе.

"Выйди из класса" - это новая номинация конкурса, в которой оценивали не тексты, а видеоролики. Условие было одно - рассмешить жюри. Лучше всего это удалось Софье Перелыгиной из Хабаровского края. Ее ролик, разыгранный как сюжет передачи "Околокриминальная Россия", о том, почему она и ее одноклассники должны были выйти из класса, не оставил никого равнодушным. Члены жюри не только рассмеялись, но оценили и оригинальность сюжета, законченность истории и, конечно же, актерскую игру всех ребят и работу над монтажом ролика.

Фото: Олеся Курпяева
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А вот выбрать 50 лучших рассказов из 90 региональных победителей оказалось задачей посложнее. Майе Кучерской, Нине Дашевской, Ольге Славниковой, Марине Степновой, Олегу Швецу и Алексею Олейникову пришлось не раз напоминать друг другу, что это конкурс. Кому-то из участников в этот раз повезло чуточку больше. Из 30 регионов-участников в финал прошли ребята из 28 регионов, Амурская область и Архангельская область выбыли из участия. Самыми "сильными" регионами можно считать Нижегородскую область, Хабаровский край, Республику Коми и Воронежскую область - все три региональных победителя от этих регионов-участников прошли в финал.

Елизавета Емельянова из Москвы стала трехкратным финалистом конкурса, а Вера Краснобаева из Саратовской области, Евгений Гаврилин из Тулы, Алиса Бараненко из Хабаровская, Елизавета Нечаева из Твери и Дарья Серова из Сыктывкара второй раз проходят в финал.

Заподозрить членов жюри в подсуживании невозможно. Они читали рассказы под номерами, не зная ни имен участников, ни городов их проживания.

Майя Кучерская отметила, что несмотря на юный возраст авторов, они совсем не пишут про любовь, что странно. Но в их текстах есть четкое понимание добра и зла. Тексты, по ее словам, очень прозрачные, в них есть самоощущение современных молодых людей. "Это очень поучительное чтение", - заключила она.

Нина Дашевская заметила, что очень много бессюжетных рассказов, но в них присутствует "внутренний текст", желание выговориться. А вообще ее главный критерий - "верю/не верю". А Олег Швец сказал, что рассказы настолько хорошего уровня, что он всем бы дал гран-при.

Итак, финалистами третьего сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!" стали 50 талантливых ребят, чья имена уже опубликованы на сайте "Класса!". Там же можно ознакомиться с работами финалистов.

Кто же станет победителем, узнаем уже совсем скоро. Шесть счастливчиков получат свои заслуженные награды в сентябре на Московской международной книжной ярмарке.

Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь" Московская международная книжная ярмарка РГ-Видео

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