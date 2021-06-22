ВТБ будет начислять 6% на остаток при переводе пенсии на карту банка

ВТБ ежемесячно будет начислять 6% годовых на остаток по текущему счету пенсионерам, которые начали получать пенсию на карту "Мир" этого банка с 1 июня и позже. Им также доступен повышенный кешбэк в размере до 10% за покупки в аптеках и оплату картой услуг ЖКХ. Об этом говорится в сообщении банка.

Доходность в размере 6% годовых выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счету на сумму не более 100 тыс. рублей. Для получения кешбэка нужно к мультикарте, на которую начисляется пенсия, подключить одну из бонусных опций. Срок действия предложения ограничен, сообщает банк.

Ранее ВТБ запустил возможность оформить зачисление пенсии на карту банка через интернет-банк ВТБ Онлайн.