Вышел фильм о планах Третьего рейха в случае победы над СССР

Документальный фильм "План OST: если бы нацисты победили" 22 июня появился на YouTube-канале Life Doc. Авторы картины пытаются понять, что было бы с советским народом, если бы 80 лет назад нацистская Германия победила Советский Союз.

"Историю переписать невозможно, но можно разобраться в планах Третьего рейха на наше будущее. В этом помогли историки, очевидцы, поисковики и конструкторы, а также личные письма и дневники немецких солдат, которые, казалось бы, были такими же обычными людьми, как мы с вами", - говорится в релизе фильма, присланном в редакцию "РГ".

Во время наступления у Гитлера был генеральный план OST - страшный план порабощения и уничтожения народов. В нем предусматривалось тотальное разрушение и уничтожение СССР как государства. Время существования плана OST большинство историков обозначают как 1941-1943 годы. В этот период осуществлялась нацистская политика в отношении завоеванных территорий и мирного населения: гетто и лагеря, массовые казни, оккупация населенных пунктов и многое другое. Тогда нацистское руководство на деле продемонстрировало, какое будущее оно запланировало для покоренных.

Но в феврале 1943 года в Сталинграде план OST перестал существовать. Советские войска переломили ход войны. С тех пор немцы перешли к обороне. Уже не думали о том, как они обустроятся на завоеванных территориях. Только за эту победу свои жизни и здоровье отдали полтора миллиона советских солдат. Всего же Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней мужчин, женщин, детей. Такая чудовищная цена была заплачена за то, чтобы мы никогда не узнали, что было бы, если бы планам Третьего рейха суждено было сбыться.

Редакция Life также выпустила специальный digital-проект "План OST: если бы Гитлер победил" - подробная инструкция плана OST по подчинению СССР Третьему рейху. Каждый может посмотреть, сделать свои выводы, и понять, как победа советских войск изменила мир.