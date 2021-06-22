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Вышел трейлер "Титана" - нового боди-хоррора режиссера "Сырого"

Новости
    22.06.2021, 13:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ NEON Фото: youtube.com/ NEON
Фото: youtube.com/ NEON

YouTube принес страждущим трейлер (18+) "Титана" (Titane) - нового полотна 37-летней француженки Джулии Дюкорно. Той самой, на премьере "Сырого" которой в 2016-м публику выносили из зала штабелями.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Второй самостоятельный полнометражный опус дамочки, где она выступила режиссером и сценаристом, доставит, похоже, радости не меньше. И первыми его вновь увидят бедные зрители Каннского МКФ. 

Как лаконично поясняет подпись к ролику, титан из-за его ярко выраженной биосовместимости (прочен, устойчив к коррозии и перепадам температур) часто используют в медицине. В частности - при протезировании.

Ну и остальное - на экране.

В ролях: Венсан Линдон ("Школа плоти", "Жертвы", "Задушенные жизни"), Агата Руссель, Геранс Марилье ("Джуниор", "Съедобно", "Сырое"), Натали Бойер ("Версаль"), Доминик Фрот ("Ватель"), Анаис Фабр ("Водоворот").

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