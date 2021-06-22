Вышел трейлер "Титана" - нового боди-хоррора режиссера "Сырого"

YouTube принес страждущим трейлер (18+) "Титана" (Titane) - нового полотна 37-летней француженки Джулии Дюкорно. Той самой, на премьере "Сырого" которой в 2016-м публику выносили из зала штабелями.

Второй самостоятельный полнометражный опус дамочки, где она выступила режиссером и сценаристом, доставит, похоже, радости не меньше. И первыми его вновь увидят бедные зрители Каннского МКФ.

Как лаконично поясняет подпись к ролику, титан из-за его ярко выраженной биосовместимости (прочен, устойчив к коррозии и перепадам температур) часто используют в медицине. В частности - при протезировании.

Ну и остальное - на экране.

В ролях: Венсан Линдон ("Школа плоти", "Жертвы", "Задушенные жизни"), Агата Руссель, Геранс Марилье ("Джуниор", "Съедобно", "Сырое"), Натали Бойер ("Версаль"), Доминик Фрот ("Ватель"), Анаис Фабр ("Водоворот").