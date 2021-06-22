За сутки в России подтверждено 16715 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 16715 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6555

2 Московская область 1871

3 Санкт-Петербург 1065

4 Нижегородская область 269

5 Республика Бурятия 247

6 Республика Крым 201

7 Воронежская область 201

8 Ростовская область 175

9 Свердловская область 175

10 Забайкальский край 172

11 Тверская область 158

12 Красноярский край 158

13 Брянская область 149

14 Новосибирская область 146

15 Иркутская область 142

16 Пермский край 136

17 Кемеровская область 129

18 Омская область 128

19 Ленинградская область 127

20 Оренбургская область 126

21 Архангельская область 124

22 Саратовская область 122

23 Тульская область 120

24 Кировская область 118

25 Краснодарский край 118

26 Калининградская область 115

27 Республика Башкортостан 115

28 Хабаровский край 111

29 Мурманская область 110

30 Смоленская область 110

31 Алтайский край 109

32 Волгоградская область 103

33 Челябинская область 103

34 Ульяновская область 102

35 Приморский край 102

36 Республика Карелия 101

37 Владимирская область 101

38 Республика Коми 96

39 Ярославская область 95

40 Республика Саха (Якутия) 92

41 Самарская область 90

42 Ставропольский край 88

43 Ханты-Мансийский автономный округ 87

44 Республика Дагестан 87

45 Тюменская область 86

46 Курская область 83

47 Пензенская область 83

48 Севастополь 76

49 Республика Хакасия 76

50 Костромская область 73

51 Белгородская область 73

52 Псковская область 69

53 Ивановская область 68

54 Тамбовская область 67

55 Сахалинская область 66

56 Орловская область 65

57 Рязанская область 65

58 Вологодская область 65

59 Амурская область 63

60 Липецкая область 63

61 Калужская область 62

62 Астраханская область 60

63 Томская область 56

64 Республика Чувашия 56

65 Удмуртская Республика 53

66 Новгородская область 38

67 Республика Мордовия 37

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36

69 Камчатский край 35

70 Курганская область 33

71 Республика Татарстан 32

72 Республика Калмыкия 31

73 Республика Марий Эл 27

74 Кабардино-Балкарская Республика 27

75 Республика Алтай 24

76 Республика Тыва 21

77 Чеченская Республика 18

78 Республика Адыгея 17

79 Карачаево-Черкесская Республика 17

80 Республика Северная Осетия-Алания 11

81 Республика Ингушетия 10

82 Еврейская автономная область 9

83 Магаданская область 7

84 Ненецкий автономный округ 4

85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 350 919 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%

2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,08%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,09% За последние сутки подтверждено 546 смертей Москва 86

Санкт-Петербург 82

Нижегородская область 22

Республика Бурятия 21

Свердловская область 17

Пермский край 15

Ульяновская область 15

Воронежская область 14

Краснодарский край 13

Московская область 12

Калининградская область 12

Пензенская область 11

Иркутская область 11

Ленинградская область 10

Самарская область 10

Новосибирская область 9

Саратовская область 8

Алтайский край 8

Красноярский край 8

Брянская область 6

Тульская область 6

Ростовская область 6

Ставропольский край 6

Курская область 5

Липецкая область 5

Тверская область 5

Республика Коми 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Орловская область 4

Мурманская область 4

Псковская область 4

Астраханская область 4

Республика Дагестан 4

Республика Татарстан 4

Республика Чувашия 4

Челябинская область 4

Забайкальский край 4

Приморский край 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Рязанская область 3

Ярославская область 3

Вологодская область 3

Республика Марий Эл 3

Тюменская область 3

Кемеровская область 3

Калужская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Адыгея 2

Севастополь 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Чеченская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Владимирская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Республика Калмыкия 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Омская область 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 130 347 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 117 человек Москва 3458

Санкт-Петербург 1872

Московская область 1079

Воронежская область 181

Свердловская область 161

Забайкальский край 156

Ростовская область 141

Новосибирская область 127

Нижегородская область 122

Архангельская область 118

Республика Башкортостан 117

Кировская область 115

Омская область 106

Республика Татарстан 101

Пермский край 101

Челябинская область 99

Красноярский край 99

Ульяновская область 97

Ленинградская область 92

Калининградская область 90

Саратовская область 90

Республика Бурятия 86

Тюменская область 84

Ханты-Мансийский автономный округ 80

Белгородская область 79

Курская область 76

Владимирская область 75

Тульская область 75

Самарская область 74

Смоленская область 73

Волгоградская область 72

Хабаровский край 72

Кемеровская область 69

Оренбургская область 68

Республика Карелия 61

Костромская область 60

Брянская область 58

Липецкая область 57

Рязанская область 57

Ярославская область 57

Краснодарский край 56

Орловская область 55

Калужская область 54

Сахалинская область 53

Иркутская область 52

Севастополь 49

Республика Дагестан 49

Амурская область 47

Вологодская область 43

Республика Чувашия 43

Ивановская область 42

Ставропольский край 42

Республика Мордовия 42

Приморский край 42

Тамбовская область 40

Удмуртская Республика 40

Республика Коми 39

Псковская область 38

Республика Крым 38

Тверская область 37

Республика Хакасия 37

Астраханская область 36

Новгородская область 34

Мурманская область 32

Курганская область 26

Республика Марий Эл 25

Республика Калмыкия 23

Ямало-Ненецкий автономный округ 23

Республика Саха (Якутия) 16

Пензенская область 15

Республика Тыва 14

Чеченская Республика 12

Республика Адыгея 11

Кабардино-Балкарская Республика 11

Республика Алтай 11

Республика Ингушетия 8

Республика Северная Осетия - Алания 8

Карачаево-Черкесская Республика 6

Магаданская область 5

Томская область 4

Еврейская автономная область 2

Алтайский край 1

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 889 450.