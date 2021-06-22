За сутки в России подтверждено 16715 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 16715 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6555
- 2 Московская область 1871
- 3 Санкт-Петербург 1065
- 4 Нижегородская область 269
- 5 Республика Бурятия 247
- 6 Республика Крым 201
- 7 Воронежская область 201
- 8 Ростовская область 175
- 9 Свердловская область 175
- 10 Забайкальский край 172
- 11 Тверская область 158
- 12 Красноярский край 158
- 13 Брянская область 149
- 14 Новосибирская область 146
- 15 Иркутская область 142
- 16 Пермский край 136
- 17 Кемеровская область 129
- 18 Омская область 128
- 19 Ленинградская область 127
- 20 Оренбургская область 126
- 21 Архангельская область 124
- 22 Саратовская область 122
- 23 Тульская область 120
- 24 Кировская область 118
- 25 Краснодарский край 118
- 26 Калининградская область 115
- 27 Республика Башкортостан 115
- 28 Хабаровский край 111
- 29 Мурманская область 110
- 30 Смоленская область 110
- 31 Алтайский край 109
- 32 Волгоградская область 103
- 33 Челябинская область 103
- 34 Ульяновская область 102
- 35 Приморский край 102
- 36 Республика Карелия 101
- 37 Владимирская область 101
- 38 Республика Коми 96
- 39 Ярославская область 95
- 40 Республика Саха (Якутия) 92
- 41 Самарская область 90
- 42 Ставропольский край 88
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 87
- 44 Республика Дагестан 87
- 45 Тюменская область 86
- 46 Курская область 83
- 47 Пензенская область 83
- 48 Севастополь 76
- 49 Республика Хакасия 76
- 50 Костромская область 73
- 51 Белгородская область 73
- 52 Псковская область 69
- 53 Ивановская область 68
- 54 Тамбовская область 67
- 55 Сахалинская область 66
- 56 Орловская область 65
- 57 Рязанская область 65
- 58 Вологодская область 65
- 59 Амурская область 63
- 60 Липецкая область 63
- 61 Калужская область 62
- 62 Астраханская область 60
- 63 Томская область 56
- 64 Республика Чувашия 56
- 65 Удмуртская Республика 53
- 66 Новгородская область 38
- 67 Республика Мордовия 37
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
- 69 Камчатский край 35
- 70 Курганская область 33
- 71 Республика Татарстан 32
- 72 Республика Калмыкия 31
- 73 Республика Марий Эл 27
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 27
- 75 Республика Алтай 24
- 76 Республика Тыва 21
- 77 Чеченская Республика 18
- 78 Республика Адыгея 17
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 17
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 81 Республика Ингушетия 10
- 82 Еврейская автономная область 9
- 83 Магаданская область 7
- 84 Ненецкий автономный округ 4
- 85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 350 919 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
- 2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,08%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,09%
За последние сутки подтверждено 546 смертей
- Москва 86
- Санкт-Петербург 82
- Нижегородская область 22
- Республика Бурятия 21
- Свердловская область 17
- Пермский край 15
- Ульяновская область 15
- Воронежская область 14
- Краснодарский край 13
- Московская область 12
- Калининградская область 12
- Пензенская область 11
- Иркутская область 11
- Ленинградская область 10
- Самарская область 10
- Новосибирская область 9
- Саратовская область 8
- Алтайский край 8
- Красноярский край 8
- Брянская область 6
- Тульская область 6
- Ростовская область 6
- Ставропольский край 6
- Курская область 5
- Липецкая область 5
- Тверская область 5
- Республика Коми 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Орловская область 4
- Мурманская область 4
- Псковская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Татарстан 4
- Республика Чувашия 4
- Челябинская область 4
- Забайкальский край 4
- Приморский край 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Рязанская область 3
- Ярославская область 3
- Вологодская область 3
- Республика Марий Эл 3
- Тюменская область 3
- Кемеровская область 3
- Калужская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Адыгея 2
- Севастополь 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Владимирская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Омская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 130 347 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 117 человек
- Москва 3458
- Санкт-Петербург 1872
- Московская область 1079
- Воронежская область 181
- Свердловская область 161
- Забайкальский край 156
- Ростовская область 141
- Новосибирская область 127
- Нижегородская область 122
- Архангельская область 118
- Республика Башкортостан 117
- Кировская область 115
- Омская область 106
- Республика Татарстан 101
- Пермский край 101
- Челябинская область 99
- Красноярский край 99
- Ульяновская область 97
- Ленинградская область 92
- Калининградская область 90
- Саратовская область 90
- Республика Бурятия 86
- Тюменская область 84
- Ханты-Мансийский автономный округ 80
- Белгородская область 79
- Курская область 76
- Владимирская область 75
- Тульская область 75
- Самарская область 74
- Смоленская область 73
- Волгоградская область 72
- Хабаровский край 72
- Кемеровская область 69
- Оренбургская область 68
- Республика Карелия 61
- Костромская область 60
- Брянская область 58
- Липецкая область 57
- Рязанская область 57
- Ярославская область 57
- Краснодарский край 56
- Орловская область 55
- Калужская область 54
- Сахалинская область 53
- Иркутская область 52
- Севастополь 49
- Республика Дагестан 49
- Амурская область 47
- Вологодская область 43
- Республика Чувашия 43
- Ивановская область 42
- Ставропольский край 42
- Республика Мордовия 42
- Приморский край 42
- Тамбовская область 40
- Удмуртская Республика 40
- Республика Коми 39
- Псковская область 38
- Республика Крым 38
- Тверская область 37
- Республика Хакасия 37
- Астраханская область 36
- Новгородская область 34
- Мурманская область 32
- Курганская область 26
- Республика Марий Эл 25
- Республика Калмыкия 23
- Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- Республика Саха (Якутия) 16
- Пензенская область 15
- Республика Тыва 14
- Чеченская Республика 12
- Республика Адыгея 11
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Республика Алтай 11
- Республика Ингушетия 8
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Магаданская область 5
- Томская область 4
- Еврейская автономная область 2
- Алтайский край 1
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 889 450.