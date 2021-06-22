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22.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16715 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 16715 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6555
  • 2 Московская область 1871
  • 3 Санкт-Петербург 1065
  • 4 Нижегородская область 269
  • 5 Республика Бурятия 247
  • 6 Республика Крым 201
  • 7 Воронежская область 201
  • 8 Ростовская область 175
  • 9 Свердловская область 175
  • 10 Забайкальский край 172
  • 11 Тверская область 158
  • 12 Красноярский край 158
  • 13 Брянская область 149
  • 14 Новосибирская область 146
  • 15 Иркутская область 142
  • 16 Пермский край 136
  • 17 Кемеровская область 129
  • 18 Омская область 128
  • 19 Ленинградская область 127
  • 20 Оренбургская область 126
  • 21 Архангельская область 124
  • 22 Саратовская область 122
  • 23 Тульская область 120
  • 24 Кировская область 118
  • 25 Краснодарский край 118
  • 26 Калининградская область 115
  • 27 Республика Башкортостан 115
  • 28 Хабаровский край 111
  • 29 Мурманская область 110
  • 30 Смоленская область 110
  • 31 Алтайский край 109
  • 32 Волгоградская область 103
  • 33 Челябинская область 103
  • 34 Ульяновская область 102
  • 35 Приморский край 102
  • 36 Республика Карелия 101
  • 37 Владимирская область 101
  • 38 Республика Коми 96
  • 39 Ярославская область 95
  • 40 Республика Саха (Якутия) 92
  • 41 Самарская область 90
  • 42 Ставропольский край 88
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 87
  • 44 Республика Дагестан 87
  • 45 Тюменская область 86
  • 46 Курская область 83
  • 47 Пензенская область 83
  • 48 Севастополь 76
  • 49 Республика Хакасия 76
  • 50 Костромская область 73
  • 51 Белгородская область 73
  • 52 Псковская область 69
  • 53 Ивановская область 68
  • 54 Тамбовская область 67
  • 55 Сахалинская область 66
  • 56 Орловская область 65
  • 57 Рязанская область 65
  • 58 Вологодская область 65
  • 59 Амурская область 63
  • 60 Липецкая область 63
  • 61 Калужская область 62
  • 62 Астраханская область 60
  • 63 Томская область 56
  • 64 Республика Чувашия 56
  • 65 Удмуртская Республика 53
  • 66 Новгородская область 38
  • 67 Республика Мордовия 37
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
  • 69 Камчатский край 35
  • 70 Курганская область 33
  • 71 Республика Татарстан 32
  • 72 Республика Калмыкия 31
  • 73 Республика Марий Эл 27
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 27
  • 75 Республика Алтай 24
  • 76 Республика Тыва 21
  • 77 Чеченская Республика 18
  • 78 Республика Адыгея 17
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 17
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 81 Республика Ингушетия 10
  • 82 Еврейская автономная область 9
  • 83 Магаданская область 7
  • 84 Ненецкий автономный округ 4
  • 85 Чукотский автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 350 919 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
  • 2. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,08%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,09%
За последние сутки подтверждено 546 смертей
  • Москва 86
  • Санкт-Петербург 82
  • Нижегородская область 22
  • Республика Бурятия 21
  • Свердловская область 17
  • Пермский край 15
  • Ульяновская область 15
  • Воронежская область 14
  • Краснодарский край 13
  • Московская область 12
  • Калининградская область 12
  • Пензенская область 11
  • Иркутская область 11
  • Ленинградская область 10
  • Самарская область 10
  • Новосибирская область 9
  • Саратовская область 8
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 8
  • Брянская область 6
  • Тульская область 6
  • Ростовская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Курская область 5
  • Липецкая область 5
  • Тверская область 5
  • Республика Коми 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Орловская область 4
  • Мурманская область 4
  • Псковская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Татарстан 4
  • Республика Чувашия 4
  • Челябинская область 4
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Рязанская область 3
  • Ярославская область 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Тюменская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Калужская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Адыгея 2
  • Севастополь 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Владимирская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Омская область 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 130 347 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 117 человек
  • Москва 3458
  • Санкт-Петербург 1872
  • Московская область 1079
  • Воронежская область 181
  • Свердловская область 161
  • Забайкальский край 156
  • Ростовская область 141
  • Новосибирская область 127
  • Нижегородская область 122
  • Архангельская область 118
  • Республика Башкортостан 117
  • Кировская область 115
  • Омская область 106
  • Республика Татарстан 101
  • Пермский край 101
  • Челябинская область 99
  • Красноярский край 99
  • Ульяновская область 97
  • Ленинградская область 92
  • Калининградская область 90
  • Саратовская область 90
  • Республика Бурятия 86
  • Тюменская область 84
  • Ханты-Мансийский автономный округ 80
  • Белгородская область 79
  • Курская область 76
  • Владимирская область 75
  • Тульская область 75
  • Самарская область 74
  • Смоленская область 73
  • Волгоградская область 72
  • Хабаровский край 72
  • Кемеровская область 69
  • Оренбургская область 68
  • Республика Карелия 61
  • Костромская область 60
  • Брянская область 58
  • Липецкая область 57
  • Рязанская область 57
  • Ярославская область 57
  • Краснодарский край 56
  • Орловская область 55
  • Калужская область 54
  • Сахалинская область 53
  • Иркутская область 52
  • Севастополь 49
  • Республика Дагестан 49
  • Амурская область 47
  • Вологодская область 43
  • Республика Чувашия 43
  • Ивановская область 42
  • Ставропольский край 42
  • Республика Мордовия 42
  • Приморский край 42
  • Тамбовская область 40
  • Удмуртская Республика 40
  • Республика Коми 39
  • Псковская область 38
  • Республика Крым 38
  • Тверская область 37
  • Республика Хакасия 37
  • Астраханская область 36
  • Новгородская область 34
  • Мурманская область 32
  • Курганская область 26
  • Республика Марий Эл 25
  • Республика Калмыкия 23
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • Республика Саха (Якутия) 16
  • Пензенская область 15
  • Республика Тыва 14
  • Чеченская Республика 12
  • Республика Адыгея 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Республика Алтай 11
  • Республика Ингушетия 8
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Магаданская область 5
  • Томская область 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Алтайский край 1
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 889 450.

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