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Рубрика: Экономика

Заявление на новые пособия можно будет подать с 1 июля

Текст: Елена Манукиян

С 1 июля Пенсионный фонд начнет принимать заявления на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщили в ведомстве. Подать его можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Фото: iStock
С июля меняются правила выплаты пособия по беременности

Так, родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, смогут оформить выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка. То есть, в каждом регионе суммы получатся разные. Например, в Волгоградской области пособие составит 5 207 рублей в месяц, а республике Карелия 6909,5 рублей в месяц. Получать его смогут только нуждающиеся семьи при условии, что второй родитель у ребенка умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или родители в разводе, а суммы алиментов, назначенных по решению суда, семье не хватает.

Размер ежемесячного пособия женщине, вставший на учет в ранние сроки беременности, составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году - 6351 руб.

Все выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То есть, пособия смогут получать беременные женщины или одинокие родители, если среднедушевой доход в семье - меньше прожиточного минимума, также будет учитываться имущество, которым она владеет.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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