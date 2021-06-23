150 школьников стали финалистами Международного фестиваля русского языка

150 зарубежных школьников из 24 стран мира попали в финал ежегодного Международного фестиваля русского языка, сообщает сайт мэра Москвы. По понятным причинам, он прошел в этом году в онлайн формате.

Фестиваль - это творческая площадка для иностранных школьников, которая дает им возможность улучшить языковые навыки и проявить свои таланты. В этом году заявки на участие в нем подали более двух тысяч человек.

С 1 сентября в течение месяца за лучшее знание языка Пушкина будут состязаться учащиеся из Австралии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Украины и других стран.

Участники фестиваля презентовали работы в семи номинациях, среди которых театральное творчество, хореография, знание русского языка. Последнее можно было доказать, написав эссе на тему культурно-исторических особенностей и традиций народов России. Или прислать видео с небольшой театральной постановкой, с чтением стихов или прозы на русском языке.

К слову, результаты заочного тура уже опубликованы на сайте Московского центра качества образования на странице "Ежегодный Международный фестиваль русского языка".

Справка "РГ"

Ежегодный международный фестиваль русского языка проводится с 2014 года. Организатором выступает Московский центр качества образования.