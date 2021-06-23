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23.06.2021 14:05
Рубрика: Экономика

Банк России рассказал о влиянии других ЦБ на ключевую ставку

Текст: Роман Маркелов
Вероятное ужесточение монетарной политики мировыми центробанками по-минимуму будет влиять на решения Банка России по ключевой ставке. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на ежегодной российской конференции инвесторов, организованной Renaissance Capital.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

По словам Заботкина, уровень ключевой ставки в России сейчас находится на целесообразном значении и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. Он уточнил, что ужесточение глобальной монетарной политики минимально будет влиять на будущие решения Банка России по ключевой ставке, но "все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и насколько будут серьезные изменения в ожиданиях по поводу траектории глобальной ставки".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Глава ЦБ объяснила, почему в России нельзя делать нулевую ключевую ставку

На июньском заседании Банк России продолжил повышать ключевую ставку, она выросла с 5 до 5,5%. Основной мотив ужесточения денежно-кредитной политики российским регулятором - продолжение заметного роста инфляции и устойчивость этого роста. В мае годовая инфляция (к маю 2020 года) в России поднялась до 6% с апрельских 5,5%. Таким образом, фактический средний рост потребительских цен заметно рассинхронизировался с целью Банка России по инфляции в 4%. При этом списывать повышенный рост цен только на временные факторы или на динамику мировых цен было бы неверно, подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По словам главы ЦБ, сейчас очевидно, что в последние месяцы проинфляционное влияние спроса стало преобладающим.

ЦБ открыл цикл повышения ключевой ставки этой весной из-за сильно ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25% - исторического минимума для этого показателя за всю новейшую историю России. До этого Банк России, наоборот, больше года снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем, когда начался кризис из-за пандемии и связанных с ней ограничений, уже и для помощи экономике через удешевление кредита.

Инфляция из-за монетарных стимулов и постепенного выхода экономики из кризиса также начала ускоряться и в США, поднявшись в мае в годовом выражении до 5%, рекордного показателя с 2008 года. На этом фоне финансовый рынок и аналитики начали ожидать постепенного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, которая, скорее всего, сначала будет выражаться в сокращении объема выкупа активов регулятором. Повышение базовой ставки в США, которая давно находится на уровне 0-0,25%, как пока ожидается, начнется в 2023 году.

Экономика ВЭД Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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