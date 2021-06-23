BBC: Британский эсминец намеренно вошел в российскую погранзону

Эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" с управляемым ракетным оружием (УРО) на борту намеренно вошел в пограничные воды России утром 23 июня, об этом сообщает журналист британской телерадиокорпорации BBC Джонатан Билл, который находится на борту эсминца.

"Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ "Дефендер", который идет в Грузию. Командование говорит, что он шел по международно-признанному морскому маршруту", указал Билл в своем репортаже .

Также журналист сообщил, что "временами эсминец сопровождали более двадцати российских самолетов, были и предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны. Мы слышали и выстрелы, но, думается, они были за пределами дальности поражения".

По его словам, "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне.

Минобороны РФ после инцидента вызвало военного атташе Великобритании в России, чтобы довести до него позицию российской стороны.

"Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море. Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Чёрного моря эсминец Великобритании "Дефендер" сегодня нарушил государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", сообщило Минобороны.

Инцидент произошел в 11:23 утра 23 июня, когда эсминец пересек государственную границу РФ. По информации Минобороны, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца "Дефендер".

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", заявили в российском оборонном ведомстве.