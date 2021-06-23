Новости

BBC: Британский эсминец намеренно вошел в российскую погранзону 21:53
Украина запретила въезд россиянам без ПЦР 21:13
Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы 21:07
МИД: США отказываются должным образом рассматривать случаи кибератак на РФ 21:03
Умер актер Валентин Рыжий 20:57
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 20:35
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 20:30
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 20:17
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 20:00
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 19:46
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 19:46
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 19:44
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 19:42
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 19:40
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 19:38
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 19:01
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 19:01
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 18:53
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 18:50
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 18:28
СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 18:11
МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 21:53
Рубрика: В мире

BBC: Британский эсминец намеренно вошел в российскую погранзону

Текст: Константин Волков
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" с управляемым ракетным оружием (УРО) на борту намеренно вошел в пограничные воды России утром 23 июня, об этом сообщает журналист британской телерадиокорпорации BBC Джонатан Билл, который находится на борту эсминца.

"Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ "Дефендер", который идет в Грузию. Командование говорит, что он шел по международно-признанному морскому маршруту", указал Билл в своем репортаже .

Фото: Reuters
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море

Также журналист сообщил, что "временами эсминец сопровождали более двадцати российских самолетов, были и предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны. Мы слышали и выстрелы, но, думается, они были за пределами дальности поражения".

По его словам, "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне.

Минобороны РФ после инцидента вызвало военного атташе Великобритании в России, чтобы довести до него позицию российской стороны.

"Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Черном море. Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Чёрного моря эсминец Великобритании "Дефендер" сегодня нарушил государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", сообщило Минобороны.

Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море

Инцидент произошел в 11:23 утра 23 июня, когда эсминец пересек государственную границу РФ. По информации Минобороны, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца "Дефендер".

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", заявили в российском оборонном ведомстве.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года
Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
В Подмосковье из-за коронавируса запретят посещать кафе без QR-кода
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий