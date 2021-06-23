Сегодня на онлайн-сессии "Будущее промышленности на ИННОПРОМ-2021" обсудят, помогут ли современные технологии дать новые возможности Индустрии 4.0, создать новые условия и решения? Насколько эффективными в производственном процессе окажутся взаимоотношения между человеком и машиной? Как компании поменяют стратегии ведения бизнеса? Как на это повлияют digital-решения? И станет ли карантин образом жизни для всего мира?

Основные темы: - Конкурентоспособность российской промышленности в мире - ESG: новое мышление и влияние на промышленность - Цифровизация: где предел - Новые отрасли промышленности: фамилия, имя, отчество - COVID-19: новые драйверы и барьеры Среди спикеров сессии - заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев, посол Италии в России Паскуале Терраччано, член правления АЕБ Михаил Аким, первый проректор НИУ ВШЭ Валерий Катькало и другие признанные эксперты. Модератором сессии выступит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. Полный список спикеров можно посмотреть на сайте. Прямая трансляция сессии будет доступна на сайте RG.RU.