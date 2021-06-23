Будущее промышленности на ИННОПРОМ-2021

Новости

ЦИК будет бесконтактно информировать избирателей о выборах в Госдуму 11:51
В Беларуси заявили о причастности США к подготовке мятежа в стране 11:50
Страны ЕАЭС запустят единую платформу по поиску работы 11:48
Режиссер Чингиз Расулзаде найден мертвым на своей даче 11:47
МЧС перебросило в Крым дополнительные силы и технику 11:45
Оперштаб: Московские врачи вылечили от COVID-19 более 1,1 миллиона человек 11:42
Морской двигатель пятого поколения для надводных кораблей создают в РФ 11:38
Проект "Наша Победа 80" запустили в России по инициативе Петра Толстого 11:33
В МФЦ заработают рабочие места отечественной разработки 11:30
Мбаппе сообщил руководству "ПСЖ" о желании уйти 11:28
ВЦИОМ: 52% россиян поддерживают решение о вакцинации работников сферы услуг 11:23
Дмитрий Родионов отказался от места президента Бахрушинского музея 11:23
Депутат бундестага заявила о курсе Германии на подготовку войны с РФ 11:22
Поправки о запрете треш-стримов будут внесены в июле 11:15
Евгений Нифантьев запустил марафон по чтению стихов о войне 11:11
Возле вокзала "Восточный" построят новую дорогу и благоустроят территорию 11:09
Умер актер Алексей Рубинский 11:08
В Беларуси выявлен индийский штамм коронавируса 11:04
Приоритет на отдых в Турции получат россияне, чьи туры сорвались ранее 11:00
Глава ОП Крыма назвал сумасшествием угрозу Гордона выдворить россиян 10:48
Генштаб: Россия оставляет за собой право на "ядерный ответ" 10:43
Лукашенко: Страны НАТО - лжецы и подлецы 10:40
Семь человек пострадали в ДТП под Благовещенском 10:19
Путин рассчитывает, что НАТО рассмотрит предложения РФ по снижению напряженности 10:18
"Уралвагонзавод" модернизирует советский парк бронетехники ВС Беларуси 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 10:44
Рубрика: Экономика

Будущее промышленности на ИННОПРОМ-2021

Сегодня на онлайн-сессии "Будущее промышленности на ИННОПРОМ-2021" обсудят, помогут ли современные технологии дать новые возможности Индустрии 4.0, создать новые условия и решения? Насколько эффективными в производственном процессе окажутся взаимоотношения между человеком и машиной? Как компании поменяют стратегии ведения бизнеса? Как на это повлияют digital-решения? И станет ли карантин образом жизни для всего мира?

Основные темы:

- Конкурентоспособность российской промышленности в мире

- ESG: новое мышление и влияние на промышленность

- Цифровизация: где предел

- Новые отрасли промышленности: фамилия, имя, отчество

- COVID-19: новые драйверы и барьеры

Среди спикеров сессии - заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев, посол Италии в России Паскуале Терраччано, член правления АЕБ Михаил Аким, первый проректор НИУ ВШЭ Валерий Катькало и другие признанные эксперты. Модератором сессии выступит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. Полный список спикеров можно посмотреть на сайте.

Прямая трансляция сессии будет доступна на сайте RG.RU.

Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Владимир Путин перечислил основные мировые угрозы
Мишустин дал поручения по борьбе с распространением коронавируса
Шойгу: Европейцы могут вновь стать заложниками противостояния между СССР и США
Бортников: РФ будет совместно с США выявлять хакеров
Приоритет на отдых в Турции получат россияне, чьи туры сорвались ранее
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков