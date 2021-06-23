Ученые использовали графен для быстрого обнаружения COVID-19

Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго успешно использовали графен, один из самых прочных и тонких известных материалов, для обнаружения коронавируса в лабораторных экспериментах. Ученые говорят, что это открытие может стать прорывом в обнаружении вируса. Потенциально графен можно будет применять и в борьбе с разными штаммами COVID-19.

Работа опубликована в журнале ACS Nano. В экспериментах были объединены листы графена, которые в тысячу раз тоньше почтовой марки, с "шипиком" молекулы коронавируса. Затем ученые измерили колебания графитовых листов при воздействии с искусственной слюной, зараженной коронавирусом, и без него. Аналогично были проверены другие вирусы, и оказалось, что колебания листа графена изменяются при воздействии с заражённым образцом менее чем за пять минут. То есть, графеновый сенсор может быстро определять молекулы нужного вируса, игнорируя другие.

Из-за длительного инкубационного периода заболевания и возможности бессимптомного течения болезни и ее передачи, человечество нуждается в быстрых и чувствительных методов обнаружения, и исследование, по словам ученых, может исправить эту ситуацию. Отмечают, что изготовление таких чипов простое.

Чувствительность графена к вирусам объясняют тем, что толщина материала - один атом, и молекула по сравнению с ним огромна, а значит может провоцировать электрический отклик.